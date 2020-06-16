Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай призывает Индию немедленно прекратить все провокационные действия в пограничном районе Ладах, где в результате столкновений погибли трое индийских военных, говорится в заявлении официального представителя Западного военного округа вооруженных сил КНР Чжан Шуйли.

"Мы требуем от индийской стороны немедленно прекратить все провокационные действия, нарушающие права (Китая – ред), идти навстречу с китайской стороной, вернуться на путь диалога для решения существующих противоречий", - говорится в опубликованном заявлении.

Как сообщил ранее представитель армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения один офицер и двое индийских солдат погибли, в настоящий момент высокопоставленные военные чиновники двух стран проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе.

По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на китайско-индийской границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному физическому столкновению между двумя сторонами, в результате есть раненные и убитые.

Представитель вооруженных сил Китая подчеркнул, что эта территория исторически принадлежит Китаю, а действия индийских пограничников серьезным образом нарушили соглашения между двумя сторонами по пограничным вопросам, а также подорвали отношения между армиями двух стран.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.

Позднее источник в министерстве обороны Индии сообщил РИА Новости, что Пекин попросил индийскую сторону о встрече после инцидента.

В конце мая Индия Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Позднее индийские СМИ сообщили, что Индия и Китай начали отвод войск с занятых ранее участков.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.