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Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе
Китай призывает Индию немедленно прекратить все провокационные действия в пограничном районе Ладах, где в результате столкновений погибли трое индийских... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:10
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кашмир, мид индии, бутан, мид кнр, пекин, китай, индия, в мире

Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе

15:40 16.06.2020 (обновлено: 16:10 16.06.2020)
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© Fotolia / Savvapanf PhotoПекин
Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Китай призывает Индию немедленно прекратить все провокационные действия в пограничном районе Ладах, где в результате столкновений погибли трое индийских военных, говорится в заявлении официального представителя Западного военного округа вооруженных сил КНР Чжан Шуйли.
"Мы требуем от индийской стороны немедленно прекратить все провокационные действия, нарушающие права (Китая – ред), идти навстречу с китайской стороной, вернуться на путь диалога для решения существующих противоречий", - говорится в опубликованном заявлении.
Как сообщил ранее представитель армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения один офицер и двое индийских солдат погибли, в настоящий момент высокопоставленные военные чиновники двух стран проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе.
По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на китайско-индийской границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному физическому столкновению между двумя сторонами, в результате есть раненные и убитые.
Президент США Дональд Трамп
27 мая, 14:58
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
Представитель вооруженных сил Китая подчеркнул, что эта территория исторически принадлежит Китаю, а действия индийских пограничников серьезным образом нарушили соглашения между двумя сторонами по пограничным вопросам, а также подорвали отношения между армиями двух стран.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.
Позднее источник в министерстве обороны Индии сообщил РИА Новости, что Пекин попросил индийскую сторону о встрече после инцидента.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в регионе Ладакх мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Позднее индийские СМИ сообщили, что Индия и Китай начали отвод войск с занятых ранее участков.
Военнослужащие Индии
24 мая, 11:01
СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
Ладакх
7 июня, 12:06
В Индии заявили о договоренностях с Китаем по урегулированию в Ладакхе
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КашмирМИД ИндииБутанМИД КНРПекинКитайИндияВ мире
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