МВД получит финансирование на покупку средств дезинфекции для сотрудников

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МВД РФ выделят в 2020 году более 4,6 миллиарда рублей на средства дезинфекции для сотрудников на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 4618638,5 тысячи рублей в целях приобретения дезинфицирующих средств для обработки объектов, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России, имея в виду обеспечение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
МВД России поручено проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.
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