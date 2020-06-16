МВД получит финансирование на покупку средств дезинфекции для сотрудников

"Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 4618638,5 тысячи рублей в целях приобретения дезинфицирующих средств для обработки объектов, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России, имея в виду обеспечение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.