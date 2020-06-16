Боррель сообщил о нехватке кораблей для военной миссии ЕС по Ливии

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Военная миссия Евросоюза IRINI по контролю за оружейным эмбарго в отношении Ливии нуждается в большем количестве морских и воздушных средств для работы, сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Миссия нуждается в большем количестве воздушных и морских средств, чтобы усилить возможности. К примеру, в сравнении с предыдущей миссией СОФИЯ: у них было пять судов и несколько самолетов. У нас только два судна и три самолета сейчас, надо больше", - сказал он.
Боррель пояснил, что с момента запуска IRINI произвела сбор информации в отношении почти 130 кораблей. "Я проинформировал министров (обороны ЕС – ред.) об операции IRINI, в частности, в свете продления ООН еще на год оружейного эмбарго в отношении Ливии. Миссия с момента запуска сделала запросы по (вызвавшим подозрения – ред.) судам в 130 случаях: сто случаев связаны с оружейным эмбарго и 29 – с незаконным экспортом нефти. Эта операция позволяет собирать информацию по субъектам с обеих сторон этого конфликта. И она уже приносит результаты", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
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