Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573008597.html
Боррель сообщил о нехватке кораблей для военной миссии ЕС по Ливии
Военная миссия Евросоюза IRINI по контролю за оружейным эмбарго в отношении Ливии нуждается в большем количестве морских и воздушных средств для работы, сказал... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:38
жозеп боррель
евросоюз
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://ria.ru/20200429/1570774484.html
https://ria.ru/20200217/1564896334.html
https://ria.ru/20200422/1570412289.html
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:4:3129:1764_1400x0_80_0_0_297941b22e4ae9dd474223265824d732.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1400x0_80_0_0_85431527b24767db8f8d25670b105f7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_849:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_1af8efbb72f4678ddf8dbeb32e791c1d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, евросоюз, ливия, в мире

Боррель сообщил о нехватке кораблей для военной миссии ЕС по Ливии

15:38 16.06.2020
163
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Военная миссия Евросоюза IRINI по контролю за оружейным эмбарго в отношении Ливии нуждается в большем количестве морских и воздушных средств для работы, сказал на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Миссия нуждается в большем количестве воздушных и морских средств, чтобы усилить возможности. К примеру, в сравнении с предыдущей миссией СОФИЯ: у них было пять судов и несколько самолетов. У нас только два судна и три самолета сейчас, надо больше", - сказал он.
Боец сил самообороны Бенгази с переносной зенитной установкой стоит на набережной Средиземного моря
29 апреля, 23:17
Военно-морская миссия ЕС у берегов Ливии может перейти в активную фазу
Боррель пояснил, что с момента запуска IRINI произвела сбор информации в отношении почти 130 кораблей. "Я проинформировал министров (обороны ЕС – ред.) об операции IRINI, в частности, в свете продления ООН еще на год оружейного эмбарго в отношении Ливии. Миссия с момента запуска сделала запросы по (вызвавшим подозрения – ред.) судам в 130 случаях: сто случаев связаны с оружейным эмбарго и 29 – с незаконным экспортом нефти. Эта операция позволяет собирать информацию по субъектам с обеих сторон этого конфликта. И она уже приносит результаты", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
17 февраля, 19:05
Глава МИД Италии рассказал о составе новой военно-морской миссии ЕС
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
22 апреля, 14:33
Германия одобрила участие военных в операции ЕС у берегов Ливии
070000
Обсудить 0
Жозеп БоррельЕвросоюзЛивияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Ливийской национальной армии
ООН потребовала от ПНС Ливии расследовать захват египетских рабочих
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов провел переговоры с делегацией восточной части Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил своего экс-советника первым замсекретаря СНБО Украины
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг оценил ситуацию в Ливии
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Пекин
Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе
Пекин
Эксперт оценил отношения между США и Китаем
Строительство газопровода Северный поток-2
Германия и Польша не согласовали позиции по "Северному потоку — 2"
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Германия намерена продолжать расширение ЕС
Кореевед Андрей Ланьков
Эксперт прокомментировал взрыв межкорейского офиса связи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Лента новостейМолния