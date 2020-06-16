Боррель сообщил о нехватке кораблей для военной миссии ЕС по Ливии

"Миссия нуждается в большем количестве воздушных и морских средств, чтобы усилить возможности. К примеру, в сравнении с предыдущей миссией СОФИЯ: у них было пять судов и несколько самолетов. У нас только два судна и три самолета сейчас, надо больше", - сказал он.