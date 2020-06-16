В Азербайджане сожалеют об инциденте с соотечественниками в Дагестане

БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Азербайджан выражает сожаление в связи с инцидентом с соотечественниками в Дагестане, во вторник на родину вернутся более 150 граждан республики, сообщил РИА Новости помощник президента Азербайджана, глава отдела по внешнеполитическим вопросам администрации главы государства Хикмет Гаджиев

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил агентству, что граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на четырех сотрудников полиции и разбили машины, из-за того, что не могут вернуться домой. Ситуацию стабилизировали ещё ночью. По предварительным данным, пострадали трое полицейских, в которых кидались камнями, и трое азербайджанцев, размещенных в лагере.

"Мы выражаем сожаление в связи с инцидентом, произошедшим на контрольно-пропускном пункте Куллар в районе Магеррамкенд (Магарамкентский район - прим. ред.) в направлении Дагестана на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В целом из-за глобальной пандемии COVID-19 с середины марта 2020 года более 20000 граждан Азербайджанской Республики вернулись в нашу страну через сухопутные границы и специальные чартерные рейсы", - сказал Гаджиев.

По его словам, с конца марта по начало апреля 2976 граждан Азербайджана вернулись на родину из России через пограничный пункт Самур и международные аэропорты.

Гаджиев добавил, что "в соответствии с требованиями особого карантинного режима Азербайджанской Республики на территории Российской Федерации был создан портал "Я иду домой", чтобы обеспечить возвращение граждан "в особые сроки и на основе регистрации".

"Соответствующие государственные органы Азербайджанской Республики и Российской Федерации обеспечивают возвращение граждан в нашу страну в рамках графика, устанавливаемого на еженедельной основе в форме взаимной координации. В рамках еженедельного расписания 120 человек пересекли пограничный пункт Самур 19 мая, 131 - 26 мая, 122 - 2 июня и 130 - 9 июня. Согласно этому графику, сегодня в страну въедут более 150 граждан. Планируется также вернуть граждан, зарегистрированных на этой неделе, чартерным рейсом Баку-Москва-Баку через портал "Я иду домой". При возвращении в страну приоритет отдается престарелым, больным, женщинам и детям, семьям и приемным пунктам карантинных станций в Азербайджане", - подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев призвал граждан страны, собравшихся вокруг пограничного поста Самур, "соблюдать установленные правила, не нарушать принципы организации очередей и не мешать соответствующим государственным органам осуществлять свою деятельность".