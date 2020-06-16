В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 30

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Трое пожилых пациентов с подтвержденной Трое пожилых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии в Ивановской области , общее число летальных случаев выросло до 30, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По состоянию на 16 июня, в регионе зарегистрированы 3599 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлен 91 диагноз.

Из новых случаев - 58 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 32 человека. Один заболевший прибыл в регион из Москвы

"Прошла достаточно большая выписка, за сутки выписаны 123 человека, в целом к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1511 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", – сказал Фокин.

По его словам, за сутки в статистику смертности от коронавируса в регионе вошли три человека, и во всех трех случаях у пациентов развилась двусторонняя пневмония. Первый умерший – пациент 78 лет из Гаврилова Посада. По словам Фокина, контактов с зараженными COVID-19 у мужчины не было, за пределы области в течение последнего месяца он также не выезжал. Второй умерший – пациент 74 лет из Вичугского района , тоже не имевший контактов с больными.

"Третий пациент 66 лет из Вичуги . Отмечу тяжелое течение заболевания, пациента привезли в больницу буквально в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, пациент прожил в стационаре около 1,5 часов. На вскрытии у всех трех пациентов тяжелейшее поражение легких, просто нечем было дышать этим людям", – сказал глава облздрава.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.