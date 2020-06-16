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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 30
Трое пожилых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии в Ивановской области, общее число летальных случаев... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:34
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РИА Новости
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353
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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 30

15:34 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Трое пожилых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии в Ивановской области, общее число летальных случаев выросло до 30, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 16 июня, в регионе зарегистрированы 3599 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлен 91 диагноз.
Из новых случаев - 58 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 32 человека. Один заболевший прибыл в регион из Москвы.
"Прошла достаточно большая выписка, за сутки выписаны 123 человека, в целом к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1511 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", – сказал Фокин.
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По его словам, за сутки в статистику смертности от коронавируса в регионе вошли три человека, и во всех трех случаях у пациентов развилась двусторонняя пневмония. Первый умерший – пациент 78 лет из Гаврилова Посада. По словам Фокина, контактов с зараженными COVID-19 у мужчины не было, за пределы области в течение последнего месяца он также не выезжал. Второй умерший – пациент 74 лет из Вичугского района, тоже не имевший контактов с больными.
"Третий пациент 66 лет из Вичуги. Отмечу тяжелое течение заболевания, пациента привезли в больницу буквально в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, пациент прожил в стационаре около 1,5 часов. На вскрытии у всех трех пациентов тяжелейшее поражение легких, просто нечем было дышать этим людям", – сказал глава облздрава.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИвановская областьВичугский районОбщество
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