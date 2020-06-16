В Госдуме рассказали, как снизить нагрузку на московский транспорт

"Общее мнение мое такое, только один аспект: всячески стимулировать, может быть даже материально, организации, которые переходят на удаленную работу, экономические рычаги, потому что это выгоднее, раз он говорит, что чем больше машин на дорогах, тем больше мы теряем (средств). А про графики работы: я думаю, что это больше останется на бумаге и на словах, потому что скоординировать огромный мегаполис нереально, навязать это невозможно", - добавил депутат.