В Госдуме рассказали, как снизить нагрузку на московский транспорт

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Снижать загруженность транспортной системы Москвы лучше за счет стимулирования работодателей переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы, а предложение сдвинуть график работы на более раннее время может остаться только на бумаге, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Ранее в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов выразил мнение, что проблему транспортной загруженности столицы можно было бы решить, если бы работодатели перенесли начало рабочего дня сотрудников на более раннее время. Также он подчеркнул, что совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от массового пересаживания горожан на личные автомобили составит 750-800 миллиардов рублей в год.
"Надо быть объективным: предложение сдвинуть график работы - это нормально, оно давно уже звучит, но для этого нужен хороший анализ передвижения транспортного и людского потоков и соответственно рекомендации, которые могли бы развести количество работающих", - сказал Лысаков РИА Новости.
Говоря о призыве заммэра активнее использовать альтернативный транспорт, Лысаков отметил, что в условиях, когда работа находится в 10 минутах от дома это реально, однако предлагать это как коллективный способ решения экологических и транспортных проблем - наивно и всерьез обсуждать нельзя.
"Общее мнение мое такое, только один аспект: всячески стимулировать, может быть даже материально, организации, которые переходят на удаленную работу, экономические рычаги, потому что это выгоднее, раз он говорит, что чем больше машин на дорогах, тем больше мы теряем (средств). А про графики работы: я думаю, что это больше останется на бумаге и на словах, потому что скоординировать огромный мегаполис нереально, навязать это невозможно", - добавил депутат.
Лысаков отметил, что как раз удобство дистанционного формата работы - единственный глобальный плюс, который имеет место в посткоронавирусное время.