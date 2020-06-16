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Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров согласился с решением ведущего Бориса Крюка не засчитать команде неточный ответ на вопрос. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:55
россия
борис крюк
шоу-бизнес
международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
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https://ria.ru/20200410/1569869718.html
https://ria.ru/20190213/1550793827.html
Вопрос был "для чего?". "Кто?" - это уже второй вопрос. Так можно и третий и четвертый задать: "чем?", "когда" и так далее.
26
после возвращения Друзя эта передача стала мне не интересна.
25
7
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, борис крюк, шоу-бизнес, международная ассоциация клубов "что? где? когда?"

Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры

15:24 16.06.2020 (обновлено: 17:55 16.06.2020)
14118
© РИА Новости / Валерий МельниковРовшан Аскеров
Ровшан Аскеров
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров согласился с решением ведущего Бориса Крюка не засчитать команде неточный ответ на вопрос.
Во время последней игры знатоков спросили, для чего в салонах самолетов иногда прячут красные карточки. Ким Галачян предположил, что так авиакомпания проверяет качество уборки клинеров или стюардов. По сути ответ оказался верным, но ведущий потребовал уточнить, кого конкретно имеет в виду Галачян. Он ошибочно предположил, что после рейса самолет приводят в порядок стюарды, и ответ не засчитали. В итоге команда Бориса Белозерова проиграла со счетом 4:6.
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Многих зрителей возмутило то, что ведущий не принял ответ Галачяна, хотя тот и угадал, для чего нужны красные карточки. В комментариях к трансляции игры на YouTube, а также в социальных сетях они упрекали Крюка в предвзятости.
Присутствовавший на игре в качестве зрителя Ровшан Аскеров поддержал решение ведущего. Свою позицию он объяснил в фейсбуке.
"Цена слова. Избыточно упомянул — имей мужество отвечать за это. Лишние слова наказуемы. Тьма примеров в истории этой игры. Так что проиграли раунд заслуженно. Если игрок на вопрос "Кто убирает?" выбирает между уборщиками и стюардами и выбирает не уборщиков, а стюардов, то какой же он игрок?" — написал он.
Знаток также отметил, что в "Что? Где? Когда?" нужно не только правильно отвечать на вопросы, но и выигрывать словесную дуэль с ведущим. Именно с этим, по его мнению, не справился Галачян.
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РоссияБорис КрюкШоу-бизнесМеждународная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"
Популярные комментарии
Вопрос был "для чего?". "Кто?" - это уже второй вопрос. Так можно и третий и четвертый задать: "чем?", "когда" и так далее.
16 июня, 17:43
Andrey Kuleshov
2410001
после возвращения Друзя эта передача стала мне не интересна.
16 июня, 16:17
bberia
2110003
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