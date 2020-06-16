https://ria.ru/20200616/1573007460.html
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров согласился с решением ведущего Бориса Крюка не засчитать команде неточный ответ на вопрос. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:24
2020-06-16T17:55
россия
борис крюк
шоу-бизнес
международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573006819_155:403:3072:2044_1400x0_80_0_0_b14e1d3a1bfd01a48300dad60b5a79bd.jpg
https://ria.ru/20200410/1569869718.html
https://ria.ru/20190213/1550793827.html
Andrey Kuleshov
Вопрос был "для чего?". "Кто?" - это уже второй вопрос. Так можно и третий и четвертый задать: "чем?", "когда" и так далее.
26
beria
после возвращения Друзя эта передача стала мне не интересна.
25
7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис крюк, шоу-бизнес, международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости
. Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров согласился
с решением ведущего Бориса Крюка
не засчитать команде неточный ответ на вопрос.
Во время последней игры знатоков спросили, для чего в салонах самолетов иногда прячут красные карточки. Ким Галачян предположил, что так авиакомпания проверяет качество уборки клинеров или стюардов. По сути ответ оказался верным, но ведущий потребовал уточнить, кого конкретно имеет в виду Галачян. Он ошибочно предположил, что после рейса самолет приводят в порядок стюарды, и ответ не засчитали. В итоге команда Бориса Белозерова проиграла со счетом 4:6.
Многих зрителей возмутило то, что ведущий не принял ответ Галачяна, хотя тот и угадал, для чего нужны красные карточки. В комментариях к трансляции игры на YouTube, а также в социальных сетях они упрекали Крюка в предвзятости.
Присутствовавший на игре в качестве зрителя Ровшан Аскеров поддержал решение ведущего. Свою позицию он объяснил в фейсбуке.
"Цена слова. Избыточно упомянул — имей мужество отвечать за это. Лишние слова наказуемы. Тьма примеров в истории этой игры. Так что проиграли раунд заслуженно. Если игрок на вопрос "Кто убирает?" выбирает между уборщиками и стюардами и выбирает не уборщиков, а стюардов, то какой же он игрок?" — написал
он.
Знаток также отметил, что в "Что? Где? Когда?" нужно не только правильно отвечать на вопросы, но и выигрывать словесную дуэль с ведущим. Именно с этим, по его мнению, не справился Галачян.