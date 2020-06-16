Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров . Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров согласился с решением ведущего Бориса Крюка не засчитать команде неточный ответ на вопрос.

Во время последней игры знатоков спросили, для чего в салонах самолетов иногда прячут красные карточки. Ким Галачян предположил, что так авиакомпания проверяет качество уборки клинеров или стюардов. По сути ответ оказался верным, но ведущий потребовал уточнить, кого конкретно имеет в виду Галачян. Он ошибочно предположил, что после рейса самолет приводят в порядок стюарды, и ответ не засчитали. В итоге команда Бориса Белозерова проиграла со счетом 4:6.

Многих зрителей возмутило то, что ведущий не принял ответ Галачяна, хотя тот и угадал, для чего нужны красные карточки. В комментариях к трансляции игры на YouTube, а также в социальных сетях они упрекали Крюка в предвзятости.

Присутствовавший на игре в качестве зрителя Ровшан Аскеров поддержал решение ведущего. Свою позицию он объяснил в фейсбуке.

"Цена слова. Избыточно упомянул — имей мужество отвечать за это. Лишние слова наказуемы. Тьма примеров в истории этой игры. Так что проиграли раунд заслуженно. Если игрок на вопрос "Кто убирает?" выбирает между уборщиками и стюардами и выбирает не уборщиков, а стюардов, то какой же он игрок?" — написал он.