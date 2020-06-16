В воронежской облдуме рассказали о повышении зарплат бюджетников

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Прирост собственных доходов Прирост собственных доходов Воронежской области в первую очередь идет на повышение зарплаты бюджетников, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов

Воронежская областная дума на своем 58-м заседании приняла закон "Об исполнении областного бюджета за 2019 год".

"Доходы бюджета в 2019 году составили 118,8 миллиарда рублей, расходы – 115,5 миллиарда рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в объеме около 3,3 миллиарда рублей. Более 70% всех доходов составляют собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. В 2019 году их объем составил более 84 миллиардов рублей, что почти на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2018-м", - пояснил Нетесов.

По его словам, дотации из федерального бюджета составили 9,8 миллиарда рублей. Нетесов отметил, что Воронежская область относится к группе регионов с низкой дотационностью – менее 10% (таких субъектов в стране всего 27).

Также Нетесов заявил, что долг области остается на экономически безопасном уровне в пределах параметров заключенных с Минфином РФ соглашений. На январь текущего года он составил 27,5 миллиарда рублей, сократившись за прошлый год на 3,5 миллиарда рублей.

Новацией при исполнении областного бюджета в прошлом году стало финансовое обеспечение национальных проектов. Таковых в 2019 году реализовывалось 11, и на их финансирование было направлено 18,8 миллиарда рублей. Причем, как отмечает облдума, несмотря на заявленный уровень софинансирования по постановлению правительства РФ, где 2% осуществляется за счет субъекта, а 98% за счет федерального бюджета, регион обеспечил софинансирование 43,3% расходов на реализацию нацпроектов.

Начиная с 2013 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение оплаты труда основных категорий работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита, культура) составили более 53,3 миллиарда рублей.

"Прирост собственных доходов в первую очередь направлялся на повышение зарплаты. Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей, что почти на 1,5 миллиарда больше, чем годом ранее. Все необходимые соотношения уровня зарплаты работников к доходу от трудовой деятельности по региону обеспечены и будут сохранены в 2020 году. Традиционно почти 64% расходов регионального бюджета пришлось на отрасли социальной сферы. При этом все социальные выплаты предоставлены в полном объеме и в срок", – подчеркнул Нетесов.

На обеспечение жильем детей-сирот в прошлом году было направлено около 600 миллионов рублей, что в 1,2 раза выше уровня 2018 года. Расходы в сфере культуры составили 2,264 миллиарда рублей, что почти в полтора раза выше уровня 2018 года. На физическую культуру и спорт было направлено почти 1,2 миллиарда рублей – почти в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, на областную адресную программу капремонта объектов соцсферы, которая стартовала в прошлом году (в ее формировании непосредственно участвовали депутаты регионального парламента), было выделено около 2 миллиардов рублей, что позволило модернизировать 130 различных объектов – школ и техникумов, больниц и поликлиник, реабилитационных центров и интернатов, музеев и библиотек.