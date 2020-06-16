В одном из жилых блоков Берлина объявили карантин из-за COVID-19

Положительный тест на коронавирус обнаружили у 57 жителей, среди них есть дети. Власти пока не могут назвать точное число людей на карантине.

Ожидаются еще 265 тестов, результаты станут известны в ближайшие три дня. Как сообщила во вторник районная администрация, у большинства заболевших коронавирус протекает скорее в мягкой форме. Только один случай проходит тяжелее. Речь идет о священнике, который, предположительно, стоит в начале цепочки заражения. Его лечат стационарно.