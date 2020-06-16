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В одном из жилых блоков Берлина объявили карантин из-за COVID-19
Вспышка коронавируса зафиксирована в одном из жилых блоков берлинского района Нойкельн, 369 домохозяйств помещены в карантин, передает телерадиокомпания rbb. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В одном из жилых блоков Берлина объявили карантин из-за COVID-19

15:22 16.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в одном из жилых блоков берлинского района Нойкельн, 369 домохозяйств помещены в карантин, передает телерадиокомпания rbb.
Положительный тест на коронавирус обнаружили у 57 жителей, среди них есть дети. Власти пока не могут назвать точное число людей на карантине.
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Ожидаются еще 265 тестов, результаты станут известны в ближайшие три дня. Как сообщила во вторник районная администрация, у большинства заболевших коронавирус протекает скорее в мягкой форме. Только один случай проходит тяжелее. Речь идет о священнике, который, предположительно, стоит в начале цепочки заражения. Его лечат стационарно.
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8800 пациентов с COVID-19, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Берлине зафиксированы 7369 случаев заражения.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
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