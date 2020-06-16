В одном из жилых блоков Берлина объявили карантин из-за COVID-19

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в одном из жилых блоков берлинского района Нойкельн, 369 домохозяйств помещены в карантин, передает телерадиокомпания rbb.
Положительный тест на коронавирус обнаружили у 57 жителей, среди них есть дети. Власти пока не могут назвать точное число людей на карантине.
Ожидаются еще 265 тестов, результаты станут известны в ближайшие три дня. Как сообщила во вторник районная администрация, у большинства заболевших коронавирус протекает скорее в мягкой форме. Только один случай проходит тяжелее. Речь идет о священнике, который, предположительно, стоит в начале цепочки заражения. Его лечат стационарно.
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8800 пациентов с COVID-19, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Берлине зафиксированы 7369 случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.