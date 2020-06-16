Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности

ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Армении по итогам тайного голосования во вторник лишили депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна , которого правоохранители подозревают в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна и привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.

"В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято", - сказал Овакимян.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" заявили, что участвовать в голосовании не будут. Глава "Светлой Армении" Эдмон Марукян назвал происходящее фарсом и избирательным применением закона. Депутат от фракции Царукяна Шаке Исаян отметила, что уголовное преследование лидера фракции началось с нарушением норм конституции, а в самих материалах дела нет доказательств его причастности к предполагаемому подкупу избирателей.

Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.

Четырнадцатого июня сторонники Царукяна скандировали у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна , передавал корреспондент РИА Новости.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.