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Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности
Депутаты парламента Армении по итогам тайного голосования во вторник лишили депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения"... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:32
никол пашинян
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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никол пашинян, процветающая армения, гагик царукян, армения, в мире

Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности

15:21 16.06.2020 (обновлено: 15:32 16.06.2020)
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© SputnikРуководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
© Sputnik
ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Армении по итогам тайного голосования во вторник лишили депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого правоохранители подозревают в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.
Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна и привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
"В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято", - сказал Овакимян.
Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" заявили, что участвовать в голосовании не будут. Глава "Светлой Армении" Эдмон Марукян назвал происходящее фарсом и избирательным применением закона. Депутат от фракции Царукяна Шаке Исаян отметила, что уголовное преследование лидера фракции началось с нарушением норм конституции, а в самих материалах дела нет доказательств его причастности к предполагаемому подкупу избирателей.
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Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Четырнадцатого июня сторонники Царукяна скандировали у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна, передавал корреспондент РИА Новости.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
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