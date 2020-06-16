Рязанская епархия будет проводить разбор неоязыческих мифов для молодежи

Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Миссионерский отдел Рязанской епархии Русской православной церкви запустил проект по разоблачению неоязыческой пропаганды в молодежной среде, сообщает пресс-служба епархии.

"Для широкой общественности будет проводиться подробный критический разбор неоязыческих мифов. Проект предусматривает также анализ распространения противонеоязыческих материалов в наиболее популярных для молодежи форматах", - говорится в сообщении.

По информации епархии, апологетический проект "Лабарум" получил поддержку на грантовом конкурсе "Православная инициатива 2019-2020".

"В рамках начинания планируется проведение различных просветительских встреч и других событий, направленных на информирование молодежи о несостоятельности неоязыческих мифов", - отмечается в пресс-релизе.