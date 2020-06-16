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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200616/1573006992.html
Рязанская епархия будет проводить разбор неоязыческих мифов для молодежи
Миссионерский отдел Рязанской епархии Русской православной церкви запустил проект по разоблачению неоязыческой пропаганды в молодежной среде, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:21
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - религия и мировоззрение

Рязанская епархия будет проводить разбор неоязыческих мифов для молодежи

15:21 16.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Миссионерский отдел Рязанской епархии Русской православной церкви запустил проект по разоблачению неоязыческой пропаганды в молодежной среде, сообщает пресс-служба епархии.
"Для широкой общественности будет проводиться подробный критический разбор неоязыческих мифов. Проект предусматривает также анализ распространения противонеоязыческих материалов в наиболее популярных для молодежи форматах", - говорится в сообщении.
По информации епархии, апологетический проект "Лабарум" получил поддержку на грантовом конкурсе "Православная инициатива 2019-2020".
"В рамках начинания планируется проведение различных просветительских встреч и других событий, направленных на информирование молодежи о несостоятельности неоязыческих мифов", - отмечается в пресс-релизе.
Праздник летнего солнцестояния в селе Окунево
24 июля 2018, 20:44Религия и мировоззрение
Неоязычество не является "обращением к корням", отмечают в РПЦ
В частности, уже изданная книга представителя миссионерского отдела Рязанской епархии Максима Кузнецова "Российское неоязычество. История, идеи, мифы" после адаптации и дополнений будет опубликована в формате приложений для Android и iOS. Среди других анонсированных мероприятий - цикл просветительских эфиров на Рязанском епархиальном радио.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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