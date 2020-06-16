https://ria.ru/20200616/1573006992.html
Рязанская епархия будет проводить разбор неоязыческих мифов для молодежи
Миссионерский отдел Рязанской епархии Русской православной церкви запустил проект по разоблачению неоязыческой пропаганды в молодежной среде, сообщает... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:21
2020-06-16T15:21
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Миссионерский отдел Рязанской епархии Русской православной церкви запустил проект по разоблачению неоязыческой пропаганды в молодежной среде, сообщает пресс-служба епархии.
"Для широкой общественности будет проводиться подробный критический разбор неоязыческих мифов. Проект предусматривает также анализ распространения противонеоязыческих материалов в наиболее популярных для молодежи форматах", - говорится в сообщении.
По информации епархии, апологетический проект "Лабарум" получил поддержку на грантовом конкурсе "Православная инициатива 2019-2020".
"В рамках начинания планируется проведение различных просветительских встреч и других событий, направленных на информирование молодежи о несостоятельности неоязыческих мифов", - отмечается в пресс-релизе.
В частности, уже изданная книга представителя миссионерского отдела Рязанской епархии Максима Кузнецова "Российское неоязычество. История, идеи, мифы" после адаптации и дополнений будет опубликована в формате приложений для Android и iOS. Среди других анонсированных мероприятий - цикл просветительских эфиров на Рязанском епархиальном радио.