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Германия и Польша не согласовали позиции по "Северному потоку — 2"
Германия и Польша по-прежнему имеют различные позиции по поводу строительства газопровода "Северный поток 2", было заявлено на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:17
яцек чапутович
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
польша
германия
в мире
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яцек чапутович, северный поток — 2, хайко маас, мид германии, польша, германия, в мире

Германия и Польша не согласовали позиции по "Северному потоку — 2"

15:17 16.06.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Германия и Польша по-прежнему имеют различные позиции по поводу строительства газопровода "Северный поток 2", было заявлено на пресс-конференции по итогам встречи главы МИДа Германии Хайко Мааса с его польским коллегой Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве.
Строительство газопровода "Северный поток 2" - один из камней преткновения в отношениях между Германией и Польшей. Варшава в отличие от Германии выступает резко против строительства газопровода и приветствует любые попытки его заблокировать либо затруднить.
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"Северный поток 2" - это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является "Газпром", - сказал Чапутович. По его мнению, газопровод угрожает странам Центральной и Восточной Европы, а также Украине. "Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован", - заявил Чапутович.
В свою очередь Маас заявил, что мнение Польши по этому вопросу для Германии "не является новым". "Наше отношение к этому проекту не изменяется", - сказал немецкий министр, отметив, что Германия не принимает экстерриториальные санкции.
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Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, в нём участвует ряд европейских компаний.
Против "Северного потока 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Яцек ЧапутовичСеверный поток — 2Хайко МаасМИД ГерманииПольшаГерманияВ мире
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