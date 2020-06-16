Германия и Польша не согласовали позиции по "Северному потоку — 2"

Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"

Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, в нём участвует ряд европейских компаний.