У беременных с COVID-19 обнаружили симптомы опасной патологии

МАДРИД, 16 июн — РИА Новости. Испанские медики установили, что у беременных женщин, зараженных COVID-19, в ряде случаев наблюдаются признаки преэклампсии, которые проходят после излечения от коронавируса.

Свое исследование врачи из барселонской больницы Hospital Vall d'Hebron описали в статье, опубликованной в специализированном издании British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

Преэклампсия — осложнение беременности, развивающееся после 20 недели и характеризующееся повышенным артериальным давлением, протеинурией и нередко отеками. Преэклампсия встречается в двух-восьми процентах случаев беременностей. С этой патологией связана высокая как материнская, так и перинатальная смертность.

Авторы исследования считают, что изучение симптомов, напоминающих преэклампсию, у больных COVID беременных позволит избежать ошибочного диагноза и преждевременного родоразрешения.

"COVID-19 и преэклампсия имеют частично совпадающие клинические признаки, что может затруднить постановку диагноза и даже в некоторых случаях диагноз преэклампсии будет ошибочным", — пояснил в интервью агентству Efe один из авторов исследования Манель Мендоса.

Исследование проводилось с 13 марта по 10 апреля, врачи наблюдали 42 женщин, срок беременности которых был более двадцати недель и у которых был выявлен COVID-19.

В 34 случаях состояние больных не было тяжелым и признаков преэклампсии не было выявлено. В восьми случаях речь шла о более тяжелом состоянии вследствие коронавируса и тяжелой пневмонии. В шести из этих случаев были обнаружены признаки преэклампсии, однако у пяти пациенток диагноз не подтвердился. Таким образом, сделали заключение исследователи, у беременных зараженных коронавирусом пациенток проявляются симптомы, которые есть при преэклампсии, однако реально патологии нет. После того как пациентка излечивается от COVID-19, эти симптомы исчезают.

Мендоса рассказал, что из восьми женщин шесть уже родили. Он назвал результаты исследования "первым шагом" и собирается расширить его с привлечением других клиник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.