При перестрелке в Ингушетии погибли три человека

НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате перестрелки в Назрани, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"По нашей информации, в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом. Сейчас их всех оперируют", - сказал собеседник агентства.