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В Нидерландах число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 49 тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:13
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, нидерланды, в мире

В Нидерландах число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч

15:13 16.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНидерланды
Нидерланды
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 49 тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 49 087 человек, за последние сутки было выявлено 140 новых случая заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6070, за сутки скончались пять человек.
В больницы на лечение поступили почти 12 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНидерландыВ мире
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