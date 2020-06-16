https://ria.ru/20200616/1573006351.html
В Нидерландах число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 49 тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:13
2020-06-16T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_0:220:3072:1948_1400x0_80_0_0_b96a5ecab22d686299fb807208aeb69b.jpg
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_0:220:3072:1948_1400x0_80_0_0_b96a5ecab22d686299fb807208aeb69b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_91:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_f84c522cf918226ec0cb2a573e65adc6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_432:0:2480:2048_1400x0_80_0_0_faecd4fdc4031cae06cfe6e93bda7f8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, нидерланды, в мире