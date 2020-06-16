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В Москве отметили рост количества поездок в метро и на МЦК
Количество поездок в метро Москвы и на МЦК в понедельник возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:05
московское центральное кольцо (мцк)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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московское центральное кольцо (мцк), москва, общество

В Москве отметили рост количества поездок в метро и на МЦК

15:05 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход на станцию метро
Вход на станцию метро
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вход на станцию метро. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество поездок в метро Москвы и на МЦК в понедельник возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"Вчера в 1,5 раза по сравнению с прошлым понедельником выросло количество поездок в метро и на МЦК. Пассажиры прошли через турникеты более 4 миллионов раз - рекорд с начала апреля и уже почти половина пассажиропотока, который можно было наблюдать в середине марта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили пассажирам о необходимости носить маски и перчатки.
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