https://ria.ru/20200616/1573005658.html
В Москве отметили рост количества поездок в метро и на МЦК
Количество поездок в метро Москвы и на МЦК в понедельник возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:05
2020-06-16T15:05
московское центральное кольцо (мцк)
москва
общество
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https://ria.ru/20200616/1573001834.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московское центральное кольцо (мцк), москва, общество