В Москве отметили рост количества поездок в метро и на МЦК

"Вчера в 1,5 раза по сравнению с прошлым понедельником выросло количество поездок в метро и на МЦК. Пассажиры прошли через турникеты более 4 миллионов раз - рекорд с начала апреля и уже почти половина пассажиропотока, который можно было наблюдать в середине марта", - говорится в сообщении.