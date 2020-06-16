В ГД прокомментировали заявление Трампа о сокращении военных в Германии

"Резкое заявление президента США о намерении существенно сократить военный контингент в Германии не что иное, как политическое давление на руководство Берлина, в первую очередь, из-за позиции по "Северному потоку 2". Вашингтону давно не нравится стремление ФРГ освободиться от американского патронажа и восстановить экономические связи с нашей страной. Власти США не останавливаются в попытке достичь своей цели – сорвать российско-европейский проект", - цитирует Железняка его пресс-служба.