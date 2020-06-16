В ГД прокомментировали заявление Трампа о сокращении военных в Германии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Германии - политическое давление на руководство ФРГ из-за позиции Берлина по проекту "Северный поток - 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме того, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".
"Резкое заявление президента США о намерении существенно сократить военный контингент в Германии не что иное, как политическое давление на руководство Берлина, в первую очередь, из-за позиции по "Северному потоку 2". Вашингтону давно не нравится стремление ФРГ освободиться от американского патронажа и восстановить экономические связи с нашей страной. Власти США не останавливаются в попытке достичь своей цели – сорвать российско-европейский проект", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат заявил, что даже если угрозы США вывести большую часть контингента из Германии будут реализованы, это не отразится ключевым образом на системе евроатлантической безопасности.
"Напротив, сокращение численности американских военных позволит Германии почувствовать себя более независимой от присутствия иностранных войск", - считает депутат.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.