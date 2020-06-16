Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Правительство Ярославской области в 2019 году выполнило все бюджетные обязательства, регион показал динамичный рост по ряду ключевых показателей, заявил губернатор Дмитрий Миронов

"Основными направлениями работы правительства региона были повышение качества жизни населения и выполнение социальных гарантий. Все бюджетные обязательства в этом отношении выполнены в полном объеме", - подчеркнул Миронов, отчитываясь перед депутатами облдумы о работе регионального правительства в 2019 году.

Губернатор отметил важность реализации национальных проектов. В их рамках в регионе, в частности, построено четыре фельдшерско-акушерских пункта, приобретено четыре передвижных ФАПа и два передвижных флюорографа, в медицинские организации поставлено современное оборудование. Работа продолжается и в этом году, впервые за последние два десятилетия в области началось строительство школ – в Ярославле Рыбинске , рассказал губернатор. Кроме того, стартовали работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Ростове

"По объемам построенного в 2019 году жилья Ярославская область – в первой десятке в ЦФО. Введено в эксплуатацию 777,7 тысячи квадратных метров", - подчеркнул глава области. Кроме того, отметил он, регион вошел в пятерку лучших субъектов РФ по достижению показателей целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование". При этом успешно решаются проблемы обманутых дольщиков: в 2019 году введено в эксплуатацию девять долгостроев, один дом расселен.

В числе лидеров регион оказался и по ключевым параметрам реализации нацпроекта "Культура": количество посещений учреждений отрасли превысило плановые показатели и достигло 8,7 миллиона.

Индекс промышленного производства в 2019 году составил 105,6%. В регионе запустили несколько новых объектов. Это литейный цех на производственной площадке ПАО "ОДК-Сатурн" в Рыбинске, установка утилизации сероводорода на заводе "Славнефть-ЯНОС", первая очередь нового завода ООО "Гулбахар Рус" в Ростове.