Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200616/1573005372.html
Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году
Правительство Ярославской области в 2019 году выполнило все бюджетные обязательства, регион показал динамичный рост по ряду ключевых показателей, заявил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:01
ярославская область
дмитрий миронов
ростов
ярославская область
рыбинск
ярославль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156351/20/1563512017_0:141:3072:1869_1400x0_80_0_0_41b1cedd76ba8c0c5337fe451b13bc7d.jpg
https://ria.ru/20200529/1572196275.html
https://ria.ru/20200602/1572366661.html
https://ria.ru/20200605/1572541614.html
1
ростов
ярославская область
рыбинск
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156351/20/1563512017_0:141:3072:1869_1400x0_80_0_0_41b1cedd76ba8c0c5337fe451b13bc7d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156351/20/1563512017_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b578003e993ec39aee89a91cce9c42b9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156351/20/1563512017_879:0:2927:2048_1400x0_80_0_0_92f58627b04571d054653e6d75eb4b01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий миронов, ростов, ярославская область, рыбинск, ярославль, экономика

Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году

15:01 16.06.2020
46
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области в 2019 году выполнило все бюджетные обязательства, регион показал динамичный рост по ряду ключевых показателей, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
"Основными направлениями работы правительства региона были повышение качества жизни населения и выполнение социальных гарантий. Все бюджетные обязательства в этом отношении выполнены в полном объеме", - подчеркнул Миронов, отчитываясь перед депутатами облдумы о работе регионального правительства в 2019 году.
Дмитрий Миронов
29 мая, 18:39Ярославская область
В Ярославской области гостиницы и турбазы могут открыть в середине июня
Губернатор отметил важность реализации национальных проектов. В их рамках в регионе, в частности, построено четыре фельдшерско-акушерских пункта, приобретено четыре передвижных ФАПа и два передвижных флюорографа, в медицинские организации поставлено современное оборудование. Работа продолжается и в этом году, впервые за последние два десятилетия в области началось строительство школ – в Ярославле и Рыбинске, рассказал губернатор. Кроме того, стартовали работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Ростове.
"По объемам построенного в 2019 году жилья Ярославская область – в первой десятке в ЦФО. Введено в эксплуатацию 777,7 тысячи квадратных метров", - подчеркнул глава области. Кроме того, отметил он, регион вошел в пятерку лучших субъектов РФ по достижению показателей целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование". При этом успешно решаются проблемы обманутых дольщиков: в 2019 году введено в эксплуатацию девять долгостроев, один дом расселен.
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве
2 июня, 18:42Ярославская область
В Ярославской области начался ремонт дорог популярных турмаршрутов
В числе лидеров регион оказался и по ключевым параметрам реализации нацпроекта "Культура": количество посещений учреждений отрасли превысило плановые показатели и достигло 8,7 миллиона.
Индекс промышленного производства в 2019 году составил 105,6%. В регионе запустили несколько новых объектов. Это литейный цех на производственной площадке ПАО "ОДК-Сатурн" в Рыбинске, установка утилизации сероводорода на заводе "Славнефть-ЯНОС", первая очередь нового завода ООО "Гулбахар Рус" в Ростове.
"Ярославский регион остается одним из лидеров по производству органической сельскохозяйственной продукции в стране. В 2019 году подписано семь инвестиционных соглашений на реализацию проектов в сфере АПК с предполагаемым объемом инвестиций около 4,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Миронов.
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
5 июня, 18:59Ярославская область
Ярославская область 8 июня начнет первый этап снятия ограничений
000000
Обсудить 1
Ярославская областьДмитрий МироновРостовЯрославская областьРыбинскЯрославльЭкономика
Рекомендуем
Музыкант Военного оркестра
В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы
Листы с денежными купюрами
Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор обозначил приоритеты в развитии территорий региона
Штаб-квартира ВТО в Женеве
В ЕК оценили перспективы реформирования ВТО
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Программу вывода российской экономики из кризиса расширят
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китай выпустит гособлигации на 100 млрд юаней для борьбы с COVID-19
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В ЕК оценили влияние коронавируса на торговую политику Евросоюза
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Аграрии Подмосковья дополнительно получат более 220 млн рублей
Сотрудники полиции во время работы на блокпосту в Москве
МВД получит финансирование на покупку средств дезинфекции для сотрудников
Виды Тюмени
Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье
Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования на дому
На участки для голосования в Верхневолжье поступают комплекты СИЗ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев поручил максимально помочь бизнесу, пострадавшему из-за COVID-19
Вывоз и утилизация мусора
Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния