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В ЕК оценили перспективы реформирования ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) может стать сердцем восстановления глобальной экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:59
роберто азеведо
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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экономика
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роберто азеведо, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), сша, экономика

В ЕК оценили перспективы реформирования ВТО

14:59 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация (ВТО) может стать сердцем восстановления глобальной экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, если будет реформирована должным образом, сказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции.
"Мы внимательно следим за реформой ВТО, потому что считаем, что при правильном управлении и правильном реформировании, эта организация может быть бьющимся сердцем восстановления глобальной экономики", - сказал он, отметив при этом, что в настоящее время организация находится в кризисе и ее правила срочно нуждаются в реформировании.
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
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Хоган считает, что процесс восстановления от нынешнего кризиса зависит от сохранения открытой, свободной и справедливой торговли.
ВТО управляет глобальной системой торговых правил, является площадкой для ведения переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры между своими членами. Все основные решения принимаются правительствами стран-членов ВТО: либо министрами, которые обычно встречаются минимум раз в два года, либо их послами или делегатами. Торговые споры рассматривают группы арбитров ВТО, а также апелляционный орган организации.
Однако в ВТО в конце прошлого года остановилась работа органа по рассмотрению апелляций, это произошло из-за определенных позиций США, которые не позволили вовремя сформировать новый состав апелляционной группы.
Кроме того, участники ВТО уже немало времени обсуждают различные реформы. Руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо недавно объявил, что покинет этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Среди прочего, при принятии решения он учитывал и процесс выбора нового руководителя организации. Начать поиск будущего главы ВТО было бы удобнее сейчас, чем в следующем году, отнимая время от подготовки к министерской конференции ВТО, которая должна пройти в 2021 году и призвана стать важным шагом на пути реформы организации.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
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Роберто АзеведоЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)СШАЭкономика
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