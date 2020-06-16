В ЕК оценили перспективы реформирования ВТО

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация (ВТО) может стать сердцем восстановления глобальной экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, если будет реформирована должным образом, сказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции.

"Мы внимательно следим за реформой ВТО, потому что считаем, что при правильном управлении и правильном реформировании, эта организация может быть бьющимся сердцем восстановления глобальной экономики", - сказал он, отметив при этом, что в настоящее время организация находится в кризисе и ее правила срочно нуждаются в реформировании.

Хоган считает, что процесс восстановления от нынешнего кризиса зависит от сохранения открытой, свободной и справедливой торговли.

ВТО управляет глобальной системой торговых правил, является площадкой для ведения переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры между своими членами. Все основные решения принимаются правительствами стран-членов ВТО: либо министрами, которые обычно встречаются минимум раз в два года, либо их послами или делегатами. Торговые споры рассматривают группы арбитров ВТО, а также апелляционный орган организации.

Однако в ВТО в конце прошлого года остановилась работа органа по рассмотрению апелляций, это произошло из-за определенных позиций США , которые не позволили вовремя сформировать новый состав апелляционной группы.