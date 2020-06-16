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В Северной Македонии объявили режим ЧП перед выборами в парламент
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил в стране восьмидневный режим чрезвычайного положения в преддверии выборов в парламент на фоне эпидемии... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:57
распространение нового коронавируса
стево пендаровски
зоран заев
северная македония
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стево пендаровски, зоран заев, северная македония, в мире

В Северной Македонии объявили режим ЧП перед выборами в парламент

14:57 16.06.2020
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© AP Photo / Boris GrdanoskiСтево Пендаровски
Стево Пендаровски
© AP Photo / Boris Grdanoski
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил в стране восьмидневный режим чрезвычайного положения в преддверии выборов в парламент на фоне эпидемии коронавируса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее глава правящего Социал-Демократического союза и экс-премьер Зоран Заев объявил, что парламентские выборы в Северной Македонии состоятся 15 июля.
В администрации президента Пендаровски заявили, что режим ЧП позволит властям провести необходимую подготовку к выборам, чтобы обеспечить безопасность для здоровья избирателей во время распространения коронавируса.
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По данным министерства здравоохранения Северной Македонии, число случаев заражения коронавирусом в стране составляет по меньшей мере 4 289, более 200 пациентов с COVID-19 скончались.
Пендаровски в минувшую субботу не продлил действие чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за COVID-19. Тем самым были созданы условия для проведения перенесенных в апреле парламентских выборов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ настаивала, что голосование должно состояться как можно позднее.
Парламентские выборы пройдут в среду, которая будет нерабочим днем.
Договор крупнейших партий должен формально утвердить глава государства, официально назначив дату волеизъявления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСтево ПендаровскиЗоран ЗаевСеверная МакедонияВ мире
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