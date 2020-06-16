В Северной Македонии объявили режим ЧП перед выборами в парламент

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил в стране восьмидневный режим чрезвычайного положения в преддверии выборов в парламент на фоне эпидемии коронавируса, сообщает Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил в стране восьмидневный режим чрезвычайного положения в преддверии выборов в парламент на фоне эпидемии коронавируса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

Ранее глава правящего Социал-Демократического союза и экс-премьер Зоран Заев объявил, что парламентские выборы в Северной Македонии состоятся 15 июля.

В администрации президента Пендаровски заявили, что режим ЧП позволит властям провести необходимую подготовку к выборам, чтобы обеспечить безопасность для здоровья избирателей во время распространения коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Северной Македонии, число случаев заражения коронавирусом в стране составляет по меньшей мере 4 289, более 200 пациентов с COVID-19 скончались.

Пендаровски в минувшую субботу не продлил действие чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за COVID-19. Тем самым были созданы условия для проведения перенесенных в апреле парламентских выборов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ настаивала, что голосование должно состояться как можно позднее.

Парламентские выборы пройдут в среду, которая будет нерабочим днем.

Договор крупнейших партий должен формально утвердить глава государства, официально назначив дату волеизъявления.