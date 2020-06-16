https://ria.ru/20200616/1573004926.html
В Волгоградской области режим самоизоляции планируют отменить с 23 июня
Режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить с 23 июня, сообщила журналистам заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:54
2020-06-16T14:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости.
Режим самоизоляции в Волгоградской области
планируют отменить с 23 июня, сообщила журналистам заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области режим самоизоляции из-за коронавируса
продлен до 23 июня, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, с 20 мая было введено обязательное ношение масок и перчаток в местах общественного пользования.
"С 23 июня... отменяется режим самоизоляции для всех граждан, за исключением тех, кто прибыл из иностранных государств", - сообщила Лисеменко.
Она отметила, что для людей старше 65 лет соблюдение режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер.
С 8 июня в регионе отменено обязательное ношение перчаток, с 17 июня по предварительной записи возобновят работу МФЦ, в детских садах – дежурные группы. С 30 июня, по данным администрации, откроются спортивные площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, а также возобновятся индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах. К 1 июля должен полностью восстановить работу общественный транспорт. С 15 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря.
По данным оперштаба, на 16 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4887 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 104 за последние сутки. Выписаны 1859 человек, 29 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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