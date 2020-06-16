В Волгоградской области режим самоизоляции планируют отменить с 23 июня

ВОЛГОГРАД, 16 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить с 23 июня, сообщила журналистам заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлен до 23 июня, в области не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. С середины апреля возобновлена работа предприятий в 12 сферах, в том числе парикмахерских. С 14 мая жителям Волгоградской области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, с 20 мая было введено обязательное ношение масок и перчаток в местах общественного пользования.

"С 23 июня... отменяется режим самоизоляции для всех граждан, за исключением тех, кто прибыл из иностранных государств", - сообщила Лисеменко.

Она отметила, что для людей старше 65 лет соблюдение режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер.

С 8 июня в регионе отменено обязательное ношение перчаток, с 17 июня по предварительной записи возобновят работу МФЦ, в детских садах – дежурные группы. С 30 июня, по данным администрации, откроются спортивные площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, а также возобновятся индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах. К 1 июля должен полностью восстановить работу общественный транспорт. С 15 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря.

По данным оперштаба, на 16 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4887 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 104 за последние сутки. Выписаны 1859 человек, 29 скончались.