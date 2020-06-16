Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573004899.html
ГП наметила комплекс мер по пресечению экологических нарушений в Арктике
По итогам совещания в Норильске, где произошел разлив топлива, намечен комплекс мер для предупреждения нарушений в сфере охраны окружающей среды в Арктической... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:54
разлив дизельного топлива в норильске
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:72:1398:858_1400x0_80_0_0_4c9625e52e7880135d21bbbd36769b96.jpg
https://ria.ru/20200610/1572737889.html
https://ria.ru/20200610/1572696142.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:72:1398:858_1400x0_80_0_0_4c9625e52e7880135d21bbbd36769b96.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_156:0:1300:858_1400x0_80_0_0_6bd8b6d490b643ec4a3e19f6ba68bbe0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_299:0:1157:858_1400x0_80_0_0_c199db241ba246eeaf8a14c846878917.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

ГП наметила комплекс мер по пресечению экологических нарушений в Арктике

14:54 16.06.2020
76
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По итогам совещания в Норильске, где произошел разлив топлива, намечен комплекс мер для предупреждения нарушений в сфере охраны окружающей среды в Арктической зоне, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что замгенпрокурора Николай Шишкин в Норильске провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждался мониторинг оперативной обстановки, а также надзор за реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией аварийного разлива нефтепродуктов.
На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев
10 июня, 12:30
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
"По итогам состоявшегося обсуждения намечен комплекс мер по обеспечению координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, осуществлению их практического взаимодействия по вопросам предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды на территории Арктической зоны", - говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
10 июня, 08:00
"Целые поколения могут исчезнуть": неизвестные последствия ЧС в Норильске
000000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Источник: МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске
Курильские острова
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Удаленный режим работы
В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе
Дмитрий Кобылкин: Нужно срочно сделать инвентаризацию.
Глава Минприроды не исключил повторения ЧП, аналогичного норильскому
Александр Бортников
В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Окончательный ущерб от ЧС в Норильске определят после полной ликвидации
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав направил медиков в ряд регионов для борьбы с COVID-19
Скульптуры Грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге, испачканные краской
В Петербурге вандалы повредили и испачкали краской скульптуры грифонов
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал приговор американцу Полу Уилану
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Власти Буэнос-Айреса протестируют врачей на антитела к коронавирусу
Волгоград
В Волгоградской области режим самоизоляции планируют отменить с 23 июня
Режиссер Эмир Кустурица
Кустурица приедет на парад Победы в Москву
Госпиталь COVID-19 в Черкесске
Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния