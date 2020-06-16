ГП наметила комплекс мер по пресечению экологических нарушений в Арктике

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По итогам совещания в Норильске, где произошел разлив топлива, намечен комплекс мер для предупреждения нарушений в сфере охраны окружающей среды в Арктической зоне, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что замгенпрокурора Николай Шишкин в Норильске провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждался мониторинг оперативной обстановки, а также надзор за реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией аварийного разлива нефтепродуктов.
"По итогам состоявшегося обсуждения намечен комплекс мер по обеспечению координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, осуществлению их практического взаимодействия по вопросам предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды на территории Арктической зоны", - говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.