ГП наметила комплекс мер по пресечению экологических нарушений в Арктике

Отмечается, что замгенпрокурора Николай Шишкин в Норильске провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждался мониторинг оперативной обстановки, а также надзор за реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией аварийного разлива нефтепродуктов.

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

"По итогам состоявшегося обсуждения намечен комплекс мер по обеспечению координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, осуществлению их практического взаимодействия по вопросам предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды на территории Арктической зоны", - говорится в сообщении.