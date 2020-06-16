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В НАО сняли режимы ЧС и повышенной готовности, введенные из-за половодья
Власти Ненецкого округа приняли решение о снятии режимов ЧС и повышенной готовности во всех муниципалитетах, затронутых половодьем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:53
ненецкий автономный округ
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ненецкий автономный округ, происшествия

В НАО сняли режимы ЧС и повышенной готовности, введенные из-за половодья

14:53 16.06.2020
50
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Мурманской области
Последствия паводка в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение о снятии режимов ЧС и повышенной готовности во всех муниципалитетах, затронутых половодьем, сообщила пресс-служба администрации округа.
"Во всех муниципалитетах НАО сняты режимы ЧС и повышенной готовности. Режимы вводились в Великовисочном, Пустозерском и Хоседа-Хардском сельсоветах в связи с половодьем. Сейчас на территории муниципалитетов наблюдается устойчивый спад воды", - говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в этом году было подтоплено 286 домов. Хозяева домов, которым был причинён материальный ущерб, получат денежную компенсацию из резервного фонда Заполярного района.
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