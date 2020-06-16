https://ria.ru/20200616/1573004824.html
В НАО сняли режимы ЧС и повышенной готовности, введенные из-за половодья
Власти Ненецкого округа приняли решение о снятии режимов ЧС и повышенной готовности во всех муниципалитетах, затронутых половодьем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:53
2020-06-16T14:53
ненецкий автономный округ
происшествия
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https://ria.ru/20200531/1572250308.html
ненецкий автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, происшествия