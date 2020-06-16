В НАО сняли режимы ЧС и повышенной готовности, введенные из-за половодья

"Во всех муниципалитетах НАО сняты режимы ЧС и повышенной готовности. Режимы вводились в Великовисочном, Пустозерском и Хоседа-Хардском сельсоветах в связи с половодьем. Сейчас на территории муниципалитетов наблюдается устойчивый спад воды", - говорится в сообщении.