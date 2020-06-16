Очередной допрос Ефремова запланировали на 17 июня

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следствие планирует 17 июня снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Следствие планирует 17 июня снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский , который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

"Я знаю, что допрос будет. Также завтра я планирую предоставить следователю ордера", - отметил адвокат. По его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.

Добровинский пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ними связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.

Ефремова уже допрашивали 11 июня.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.