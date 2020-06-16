https://ria.ru/20200616/1573004750.html
Очередной допрос Ефремова запланировали на 17 июня
Следствие планирует 17 июня снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:52
2020-06-16T14:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
сергей гармаш
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, сергей гармаш, происшествия
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Следствие планирует 17 июня снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский
, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.
"Я знаю, что допрос будет. Также завтра я планирую предоставить следователю ордера", - отметил адвокат. По его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.
Добровинский пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ними связывался актер Сергей Гармаш
и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.
Ефремова уже допрашивали 11 июня.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.