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Очередной допрос Ефремова запланировали на 17 июня
Следствие планирует 17 июня снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
сергей гармаш
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, сергей гармаш, происшествия

Очередной допрос Ефремова запланировали на 17 июня

14:52 16.06.2020
287
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следствие планирует 17 июня снова допросить актера Михаила Ефремова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.
"Я знаю, что допрос будет. Также завтра я планирую предоставить следователю ордера", - отметил адвокат. По его словам, запланированы и другие следственные действия, но какие именно, раскрывать не стал.
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
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Добровинский пояснил, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьей. С ними связывался актер Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому ее дата не определена.
Ефремова уже допрашивали 11 июня.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийСергей ГармашПроисшествия
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