В Ивановской области начался первый этап снятия ограничений по COVID-19

Режим повышенной готовности в Ивановской области действует с 18 марта, со 2 апреля введен обязательный для всех граждан режим самоизоляции.

"Ивановская область перешла к первому этапу снятия ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом... Так, с 16 июня в регионе согласно указу губернатора снят запрет на работу библиотек. Теперь эти учреждения культуры могут возобновить выдачу книг и иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания библиотеки", - говорится в сообщении.

Также возобновили работу автошколы, открылись магазины непродовольственных товаров, имеющие отдельный вход и площадь торгового зала, позволяющую вместить не более 80 человек исходя из норматива 5 квадратных метров на одного посетителя.

Пробежки в парках разрешены теперь и в вечернее время (ранее - только по утрам) - при обязательном соблюдении дистанции не менее трех метров, а индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря - с 20 до 8 часов.