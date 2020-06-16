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В Ивановской области начался первый этап снятия ограничений по COVID-19
Ивановская область начала первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области начался первый этап снятия ограничений по COVID-19

14:51 16.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье Иваново
 Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Иваново. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Ивановская область начала первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает правительство региона.
Режим повышенной готовности в Ивановской области действует с 18 марта, со 2 апреля введен обязательный для всех граждан режим самоизоляции.
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"Ивановская область перешла к первому этапу снятия ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом... Так, с 16 июня в регионе согласно указу губернатора снят запрет на работу библиотек. Теперь эти учреждения культуры могут возобновить выдачу книг и иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания библиотеки", - говорится в сообщении.
Также возобновили работу автошколы, открылись магазины непродовольственных товаров, имеющие отдельный вход и площадь торгового зала, позволяющую вместить не более 80 человек исходя из норматива 5 квадратных метров на одного посетителя.
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Пробежки в парках разрешены теперь и в вечернее время (ранее - только по утрам) - при обязательном соблюдении дистанции не менее трех метров, а индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря - с 20 до 8 часов.
"Также в Ивановской области разрешены велосипедные прогулки и прогулки родителей с детьми при соблюдении установленной дистанции до других граждан, за исключением территории спортивных, игровых и детских площадок, которые по-прежнему закрыты для посещения", - говорится в сообщении.
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