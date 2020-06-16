В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 55 369

МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 689, до 55369, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 318, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. На понедельник в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 54680, в том числе сообщалось о 312 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. Несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.