https://ria.ru/20200616/1573004682.html
В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 55 369
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 689, до 55369, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 318, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:51
2020-06-16T15:34
воз
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, коронавирус covid-19, белоруссия, общество
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 689, до 55369, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 318, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. На понедельник в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 54680, в том числе сообщалось о 312 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. Несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 55369 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760549 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 31273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.