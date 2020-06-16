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В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 55 369
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 689, до 55369, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 318, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:34
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РИА Новости
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воз, в мире, коронавирус covid-19, белоруссия, общество

В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 55 369

14:51 16.06.2020 (обновлено: 15:34 16.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 689, до 55369, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 318, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. На понедельник в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 54680, в том числе сообщалось о 312 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. Несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
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"Зарегистрированы 55369 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760549 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 31273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗВ миреКоронавирус COVID-19БелоруссияОбщество
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