Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной первого министра здравоохранения РФ, академика РАН Андрея Воробьева, отметив его огромный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что в понедельник скончался первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев.
"Выдающийся учёный и замечательный врач, академик Воробьёв посвятил себя служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Неустанная исследовательская, наставническая, организаторская деятельность, огромный личный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения снискали ему высочайший авторитет и уважение", - приводятся в телеграмме слова Путина.
Он подчеркнул, что память о Воробьеве навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника.