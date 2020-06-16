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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной первого министра здравоохранения РФ, академика РАН Андрея Воробьева, отметив его... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:49
владимир путин
общество
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владимир путин, общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева

14:49 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной первого министра здравоохранения РФ, академика РАН Андрея Воробьева, отметив его огромный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что в понедельник скончался первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев.
"Выдающийся учёный и замечательный врач, академик Воробьёв посвятил себя служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Неустанная исследовательская, наставническая, организаторская деятельность, огромный личный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения снискали ему высочайший авторитет и уважение", - приводятся в телеграмме слова Путина.
Он подчеркнул, что память о Воробьеве навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника.
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Владимир ПутинОбщество
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