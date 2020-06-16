Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева

"Выдающийся учёный и замечательный врач, академик Воробьёв посвятил себя служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Неустанная исследовательская, наставническая, организаторская деятельность, огромный личный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения снискали ему высочайший авторитет и уважение", - приводятся в телеграмме слова Путина.

Он подчеркнул, что память о Воробьеве навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника.