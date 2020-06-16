Глава ФСБ рассказал о создаваемом банке данных по террористам

"В 2009 году мы начали создавать международный банк данных, базу данных, которая объединяла бы в себе различного рода информацию, касающуюся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к террористической составляющей. На сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций", - доложил Бортников главе государства.

Он отметил, что суть идеи единого информационного антитеррористического пространства заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, для того чтобы можно было бы эффективным образом ей пользоваться.