Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573004063.html
В России выявили более 720 случаев финансирования терроризма
В России за десять лет выявлено 728 случаев финансирования террористической деятельности, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_0:217:3001:1905_1400x0_80_0_0_a02cce61eb5674ebd335e2dc781b1228.jpg
https://ria.ru/20200616/1573002905.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_0:217:3001:1905_1400x0_80_0_0_a02cce61eb5674ebd335e2dc781b1228.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_139:0:2806:2000_1400x0_80_0_0_b9ff3a2896ceb5e0754f46d8004830ab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_473:0:2473:2000_1400x0_80_0_0_61802bb8eec671dd8c97d31133d77012.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, безопасность

В России выявили более 720 случаев финансирования терроризма

14:41 16.06.2020
166
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАлександр Бортников
Александр Бортников
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России за десять лет выявлено 728 случаев финансирования террористической деятельности, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства ранее провёл встречу с руководителем ФСБ, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"Много внимания уделялось и уделяется вопросам выявления пособнической базы и вопросам финансирования террористической составляющей. За эти десять лет по статистике можно сказать, что было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, вся эта деятельность была, собственно говоря, предотвращена", - сообщил Бортников.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
14:27
В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений
1100011
Обсудить 0
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинАлександр БортниковБезопасность
Рекомендуем
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Глава ФСБ рассказал о создаваемом банке данных по террористам
Росгвардия
В Ингушетии при перестрелке погибли двое силовиков
Александр Бортников
В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России
Скорая помощь
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников
Глава ФСБ доложит Путину о работе НАК
Последствия паводка в Мурманской области
В НАО сняли режимы ЧС и повышенной готовности, введенные из-за половодья
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
В ЦИК рассказали о подготовке регионов к голосованию по поправкам
Дмитрий Кобылкин: Нужно срочно сделать инвентаризацию.
Глава Минприроды не исключил повторения ЧП, аналогичного норильскому
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Александр Бортников
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
Медицинские маски
Роспотребнадзор оценил необходимость носить маски детям до семи лет
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит "астанинской тройки"
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния