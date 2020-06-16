https://ria.ru/20200616/1573004063.html
В России выявили более 720 случаев финансирования терроризма
В России за десять лет выявлено 728 случаев финансирования террористической деятельности, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:41
2020-06-16T14:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_0:217:3001:1905_1400x0_80_0_0_a02cce61eb5674ebd335e2dc781b1228.jpg
https://ria.ru/20200616/1573002905.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_0:217:3001:1905_1400x0_80_0_0_a02cce61eb5674ebd335e2dc781b1228.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_139:0:2806:2000_1400x0_80_0_0_b9ff3a2896ceb5e0754f46d8004830ab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/59937/30/599373037_473:0:2473:2000_1400x0_80_0_0_61802bb8eec671dd8c97d31133d77012.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, безопасность