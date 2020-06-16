В России выявили более 720 случаев финансирования терроризма

"Много внимания уделялось и уделяется вопросам выявления пособнической базы и вопросам финансирования террористической составляющей. За эти десять лет по статистике можно сказать, что было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, вся эта деятельность была, собственно говоря, предотвращена", - сообщил Бортников.