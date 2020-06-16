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В Воронежской области 14 работников районной больницы заболели COVID-19
Коронавирусная инфекция подтверждена у 14 работников Таловской районной больницы в Воронежской области, информирует облправительство. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область, воронеж

В Воронежской области 14 работников районной больницы заболели COVID-19

14:39 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в защитном костюме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 14 работников Таловской районной больницы в Воронежской области, информирует облправительство.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на ряде крупных предприятий Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы, в областном специализированном доме ребенка, Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Также случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа.
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"В Таловской РБ выявлено 14 подтвержденных случаев COVID-19: 2 - среди персонала стоматологического отделения поликлиники, один - у водителя скорой помощи и 11 - среди сотрудников терапевтического отделения. Из них госпитализированы двое, остальные получают лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни на текущий момент нет.
"Работа терапевтического отделения приостановлена. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Организовано тестирование персонала из групп риска", - информирует облправительство.
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По его данным, источником инфекции стал пациент, который находился в отделении реанимации, а затем, после отрицательного теста на коронавирус, был переведен в терапевтическое отделение. Затем этот пациент был выписан на амбулаторное лечение, однако через двое суток был госпитализирован в Бутурлиновскую районную больницу, где у него выявлен положительный анализ на коронавирус.
Таловская райбольница работает в режиме эпидограничений с момента их введения на территории области. Госпитализация пациентов в стационар проводится только в срочном порядке, плановая госпитализация приостановлена.
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