В Воронежской области 14 работников районной больницы заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 14 работников Таловской районной больницы в Коронавирусная инфекция подтверждена у 14 работников Таловской районной больницы в Воронежской области , информирует облправительство.

Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на ряде крупных предприятий Воронежской области, в правительстве региона, среди работников Новоусманской центральной районной больницы, в психиатрическом отделении Бутурлиновской районной больницы, в областном специализированном доме ребенка, Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Также случаи коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа

"В Таловской РБ выявлено 14 подтвержденных случаев COVID-19: 2 - среди персонала стоматологического отделения поликлиники, один - у водителя скорой помощи и 11 - среди сотрудников терапевтического отделения. Из них госпитализированы двое, остальные получают лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни на текущий момент нет.

"Работа терапевтического отделения приостановлена. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Организовано тестирование персонала из групп риска", - информирует облправительство.

По его данным, источником инфекции стал пациент, который находился в отделении реанимации, а затем, после отрицательного теста на коронавирус, был переведен в терапевтическое отделение. Затем этот пациент был выписан на амбулаторное лечение, однако через двое суток был госпитализирован в Бутурлиновскую районную больницу, где у него выявлен положительный анализ на коронавирус.

Таловская райбольница работает в режиме эпидограничений с момента их введения на территории области. Госпитализация пациентов в стационар проводится только в срочном порядке, плановая госпитализация приостановлена.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 4861 человека. Скончались 24 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2116.