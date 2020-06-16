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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573003827.html
Число выявленных случаев коронавируса в Карабахе достигло 79
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 79, сообщили во... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:39
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
здоровье - общество
воз
нагорно-карабахская республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_404e6c4693ae84f892a7fdfe09252105.jpg
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353
60
араик арутюнян, здоровье - общество, воз, нагорно-карабахская республика, в мире

Число выявленных случаев коронавируса в Карабахе достигло 79

14:39 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 79, сообщили во вторник в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики по состоянию на 13 июня сообщали о 78 подтвержденных случаях COVID-19 и 54 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 79 граждан. Излечились 54 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 99 жителей, проведены 1373 теста.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
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19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянЗдоровье - ОбществоВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
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