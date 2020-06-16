Число выявленных случаев коронавируса в Карабахе достигло 79

Власти непризнанной республики по состоянию на 13 июня сообщали о 78 подтвержденных случаях COVID-19 и 54 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 79 граждан. Излечились 54 пациента", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 99 жителей, проведены 1373 теста.