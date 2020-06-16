Слуцкий прокомментировал обострение между КНДР и Южной Кореей

"С тревогой наблюдаем за событиями на Корейском полуострове. Сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут привести к обострению обстановки в регионе. Все, что пока остается, это призывать стороны к сдержанности", - сказал Слуцкий журналистам.