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Слуцкий прокомментировал обострение между КНДР и Южной Кореей
Глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий предостерег третьи страны от вмешательства в конфликт между КНДР и Южной Кореей, поскольку это может РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:39
леонид слуцкий
госдума рф
южная корея
кндр
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
леонид слуцкий, госдума рф, южная корея, кндр, в мире

Слуцкий прокомментировал обострение между КНДР и Южной Кореей

14:39 16.06.2020
379
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий предостерег третьи страны от вмешательства в конфликт между КНДР и Южной Кореей, поскольку это может еще больше накалить обстановку.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
"С тревогой наблюдаем за событиями на Корейском полуострове. Сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут привести к обострению обстановки в регионе. Все, что пока остается, это призывать стороны к сдержанности", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, необходимо воздержаться от какого-либо внешнего вмешательства третьих стран в межкорейский процесс. "Это может еще более раскалить ситуацию", - считает Слуцкий.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
12:16
История конфликта между КНДР и Южной Кореей
611110
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Леонид СлуцкийГосдума РФЮжная КореяКНДРВ мире
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