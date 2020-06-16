Слуцкий прокомментировал обострение между КНДР и Южной Кореей

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным дела Леонид Слуцкий предостерег третьи страны от вмешательства в конфликт между КНДР и Южной Кореей, поскольку это может еще больше накалить обстановку.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня по местному времени были слышны взрывы, наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
"С тревогой наблюдаем за событиями на Корейском полуострове. Сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут привести к обострению обстановки в регионе. Все, что пока остается, это призывать стороны к сдержанности", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, необходимо воздержаться от какого-либо внешнего вмешательства третьих стран в межкорейский процесс. "Это может еще более раскалить ситуацию", - считает Слуцкий.