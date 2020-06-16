Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.

"Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — указано в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Сенатор направил проект закона на отзыв в Минтруд.

"Экономика не успеет восстановиться"

Документ прокомментировали в Госдуме, а также члены экспертного сообщества. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что несколько дополнительных рабочих дней за счет сокращения новогодних праздников не позволят восстановить российскую экономику, кроме того, убытки могут понести отрасли, получающие прибыль именно во время праздников.

Он также предположил, что граждане негативно отреагируют на попытку "забрать у них праздники".

"Во время самоизоляции многие находились в отпуске, хотя фактически в нем не были: сидели в четырех стенах, а во время продолжительных новогодних каникул смогут как-то компенсировать время отдыха, потому что, я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, связанной с коронавирусом", - добавил Нилов.

Инициативу сенатора не поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Ее глава Михаил Шмаков считает, что сокращение каникул нарушает права работников и не компенсирует простой экономики.

В свою очередь, доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев заявил РИА Новости, что сокращение праздников плохо скажется для ритейла и туризма, которые больше всего пострадали из-за пандемии.

"На свой страх и риск"

Тем не менее, советник Института современного развития Никита Масленников поддержал инициативу сенатора. По его словам, она оправдана, потому что из года в год экономика теряет за первый месяц триллион рублей (в ВВП - ред.), как минимум, а в некоторые годы - до полутора триллионов.

"На свой страх и риск, я бы эту позицию поддержал. Тем более, 2021 год - это такой год, когда нам надо наверстывать. Мы уже потеряли, и при этом находимся в условиях достаточно сильной неопределенности, потому что не понятна картина развития этой пандемии в целом, будет вторая волна или нет", - сказал Масленников РИА Новости.

По его словам, среди экспертного сообщества с момента введения новогодних каникул существовали скептически-сдержанные настроения по этому поводу, и особенно они усилились после череды кризисов - 2008-2009, 2014-2015 годов.

Масленников пояснил, что после длинных каникул люди, как правило, еще целую неделю пребывают в расслабленном состоянии и экономика начинает в полном объеме функционировать только во второй половине января.