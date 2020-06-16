Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573003763.html
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:42
андрей кутепов
никита масленников
михаил шмаков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151088/97/1510889793_0:127:3189:1921_1400x0_80_0_0_a05be980755c2349fa083db0000f4f42.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200604/1572441474.html
https://ria.ru/20200408/1569742189.html
Да давно пора уже, а то десять дней обжорства и возлияний - и потом отделение переполнено страдальцами.
35
Нерабочими дни были объявлены и никто с этим не спорит, но сам же Президент сказал, Мэр поддержал, что это означает необходимость перевода сотрудников по максимуму на удаленную работу. Никто не говорил, что все в отпуск, а работодатели платить должны. Я, например, среди своих друзей и знакомых не знаю тех, кто сидел без работы, всех на удаленку загнали и работали похлеще, чем в офисах. Есть люди, которых вообще работы лишили. Считаю несправедливым подгонять всех под одну гребенку и лишать отдыха в новогодние праздники тех людей, которые пахали все два с половиной месяца на самоизоляции, которые не могут сейчас нормально отдохнуть из-за продолжающейся угрозы вируса. ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ ДНЯ НИКАК НЕ ПОМОГУТ НАШЕЙ ЭКОНОМИКЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ!!! А у людей есть шанс хоть в новогодние праздники съездить к морю и подышать здоровым воздухом, пусть даже на российских просторах.
33
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151088/97/1510889793_0:127:3189:1921_1400x0_80_0_0_a05be980755c2349fa083db0000f4f42.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151088/97/1510889793_230:0:2961:2048_1400x0_80_0_0_71cc2c409f89c2f59983758812bf350e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151088/97/1510889793_571:0:2619:2048_1400x0_80_0_0_31b0aac761a1489be1ec6c8d2e9660df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей кутепов, никита масленников, михаил шмаков, общество

Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

14:38 16.06.2020 (обновлено: 16:42 16.06.2020)
36867
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка в Калининграде
Рождественская ярмарка в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
"Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — указано в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Сенатор направил проект закона на отзыв в Минтруд.

"Экономика не успеет восстановиться"

Документ прокомментировали в Госдуме, а также члены экспертного сообщества. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что несколько дополнительных рабочих дней за счет сокращения новогодних праздников не позволят восстановить российскую экономику, кроме того, убытки могут понести отрасли, получающие прибыль именно во время праздников.
Он также предположил, что граждане негативно отреагируют на попытку "забрать у них праздники".
Сотрудники в офисе
4 июня, 09:52
На зарплате не отразятся. Россиянам рассказали о длинных выходных в июне
"Во время самоизоляции многие находились в отпуске, хотя фактически в нем не были: сидели в четырех стенах, а во время продолжительных новогодних каникул смогут как-то компенсировать время отдыха, потому что, я надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, связанной с коронавирусом", - добавил Нилов.
Инициативу сенатора не поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Ее глава Михаил Шмаков считает, что сокращение каникул нарушает права работников и не компенсирует простой экономики.
В свою очередь, доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев заявил РИА Новости, что сокращение праздников плохо скажется для ритейла и туризма, которые больше всего пострадали из-за пандемии.

"На свой страх и риск"

Тем не менее, советник Института современного развития Никита Масленников поддержал инициативу сенатора. По его словам, она оправдана, потому что из года в год экономика теряет за первый месяц триллион рублей (в ВВП - ред.), как минимум, а в некоторые годы - до полутора триллионов.
"На свой страх и риск, я бы эту позицию поддержал. Тем более, 2021 год - это такой год, когда нам надо наверстывать. Мы уже потеряли, и при этом находимся в условиях достаточно сильной неопределенности, потому что не понятна картина развития этой пандемии в целом, будет вторая волна или нет", - сказал Масленников РИА Новости.
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
8 апреля, 12:40Распространение нового коронавируса
Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней
По его словам, среди экспертного сообщества с момента введения новогодних каникул существовали скептически-сдержанные настроения по этому поводу, и особенно они усилились после череды кризисов - 2008-2009, 2014-2015 годов.
Масленников пояснил, что после длинных каникул люди, как правило, еще целую неделю пребывают в расслабленном состоянии и экономика начинает в полном объеме функционировать только во второй половине января.
"За исключением непрерывных производств и сферы услуг и торговли, - им это неплохо, они на этом зарабатывают, - остальные находятся в выключенном состоянии. Потом в течение года приходится этот провал наверстывать", - считает Масленников.
3953210143
Обсудить 11
Андрей КутеповНикита МасленниковМихаил ШмаковОбщество
Популярные комментарии
Да давно пора уже, а то десять дней обжорства и возлияний - и потом отделение переполнено страдальцами.
16 июня, 16:05
Владислав Соболев
9110024
Нерабочими дни были объявлены и никто с этим не спорит, но сам же Президент сказал, Мэр поддержал, что это означает необходимость перевода сотрудников по максимуму на удаленную работу. Никто не говорил, что все в отпуск, а работодатели платить должны. Я, например, среди своих друзей и знакомых не знаю тех, кто сидел без работы, всех на удаленку загнали и работали похлеще, чем в офисах. Есть люди, которых вообще работы лишили. Считаю несправедливым подгонять всех под одну гребенку и лишать отдыха в новогодние праздники тех людей, которые пахали все два с половиной месяца на самоизоляции, которые не могут сейчас нормально отдохнуть из-за продолжающейся угрозы вируса. ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ ДНЯ НИКАК НЕ ПОМОГУТ НАШЕЙ ЭКОНОМИКЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ!!! А у людей есть шанс хоть в новогодние праздники съездить к морю и подышать здоровым воздухом, пусть даже на российских просторах.
16 июня, 16:10
Т Тори Летняя
2910012
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Трудовая книжка
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Телеведущая Виктория Боня
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния