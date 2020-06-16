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При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек
Во время перестрелки в Назрани погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Ингушетии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:08
перестрелка в ингушетии
назрань
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572983637.html
Какая жесть....четыре человека убито и семь ранено. Мне даже не не нужны подробности чтобы сделать выводы. Всё о чем нам вещают с экранов про эти республики -сплошная ложь. Минимум 10 человек были вооружены и скорее всего нелегальным оружием (банда, а не семья) один из членов банды - сотрудник полиции. Там порядок наводить пора, разоружать население и много чего. Нет там российских законов и не было никогда...
65
Дрались из-за земли, хотя каждому из нас дадут 2 кв.м.
20
17
назрань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156022/62/1560226280_0:0:3127:1758_1400x0_80_0_0_a891180e18ad298b1e80ee66f34f426b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
перестрелка в ингушетии , назрань, безопасность, происшествия

При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек

14:36 16.06.2020 (обновлено: 17:08 16.06.2020)
8165
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 16 июн — РИА Новости. Во время перестрелки в Назрани погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Ингушетии.
При этом в региональном Минздраве рассказали о трех жертвах и трех раненых, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. "Сейчас их всех оперируют", — добавил собеседник агентства.
Позже число погибших все-таки возросло до четырех: врачи не смогли спасти сотрудника Росгвардии. В СК России подтвердили, что скончались четыре человека, травмированы трое.
Обстоятельства инцидента уточняются. По данным одного из источников, конфликт произошел из-за бытового спора о земельном участке. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудник полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
09:56
Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии
248162413328
Обсудить 17
Перестрелка в ИнгушетииНазраньБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Какая жесть....четыре человека убито и семь ранено. Мне даже не не нужны подробности чтобы сделать выводы. Всё о чем нам вещают с экранов про эти республики -сплошная ложь. Минимум 10 человек были вооружены и скорее всего нелегальным оружием (банда, а не семья) один из членов банды - сотрудник полиции. Там порядок наводить пора, разоружать население и много чего. Нет там российских законов и не было никогда...
16 июня, 15:13
DMDaniel Madnoit
48100115
Дрались из-за земли, хотя каждому из нас дадут 2 кв.м.
16 июня, 15:14
ОИОлег Иволгин
1311302
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