https://ria.ru/20200616/1573003598.html
При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек
Во время перестрелки в Назрани погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Ингушетии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:36
2020-06-16T17:08
перестрелка в ингушетии
назрань
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572983637.html
Daniel Madnoit
Какая жесть....четыре человека убито и семь ранено. Мне даже не не нужны подробности чтобы сделать выводы. Всё о чем нам вещают с экранов про эти республики -сплошная ложь. Минимум 10 человек были вооружены и скорее всего нелегальным оружием (банда, а не семья) один из членов банды - сотрудник полиции. Там порядок наводить пора, разоружать население и много чего. Нет там российских законов и не было никогда...
65
Олег Иволгин
Дрались из-за земли, хотя каждому из нас дадут 2 кв.м.
20
17
назрань
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перестрелка в ингушетии , назрань, безопасность, происшествия