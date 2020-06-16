Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19

"Сформированы десять рабочих групп по всем ключевым направлениям. Во-первых, это разворачивание дополнительных коек – перепрофилирование под "ковидный" госпиталь корпуса краевой больницы, переоборудование под госпиталь долечивания елизовского военного госпиталя, разворачивание коек в кожно-венерологическом диспансере. Во-вторых, усиливаем работу амбулаторного звена. Принято решение о том, что мы будем в полном объеме безвозмездно обеспечивать всех больных на амбулаторном лечении необходимыми препаратами, в том числе специфическими, для лечения коронавирусной инфекции", - сказал глава Камчатского края.

"У нас проводится больше количество тестов, но мы видим, что в последние недели сформировалась очередь, и результатов приходится ждать долго. Сейчас принимаются все меры к перестройке работы лабораторий. Примерно в два раза должна увеличиться их мощность. Мы исходим из того, что не больше двух дней должно в перспективе проходить от тестирования до результата", - сказал Солодов.