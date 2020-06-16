Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Власти Камчатского края разработали новый план действий по борьбе с короноавирусом, который, в частности предусматривает развертывание дополнительных мест для лечения пациентов с COVID-19, а также обеспечение находящихся на амбулаторном лечении бесплатными лекарственными препаратами, сообщил врио губернатора Владимир Солодов.
По его словам, план позволит уже в ближайшее время "переломить негативную ситуацию с распространением коронавируса на территории края, и перейти к стабилизации". Новые меры приняты по итогам совещаний с заместителем министра здравоохранения РФ Евгением Камкиным и специалистами департамента здравоохранения Москвы.
"Сформированы десять рабочих групп по всем ключевым направлениям. Во-первых, это разворачивание дополнительных коек – перепрофилирование под "ковидный" госпиталь корпуса краевой больницы, переоборудование под госпиталь долечивания елизовского военного госпиталя, разворачивание коек в кожно-венерологическом диспансере. Во-вторых, усиливаем работу амбулаторного звена. Принято решение о том, что мы будем в полном объеме безвозмездно обеспечивать всех больных на амбулаторном лечении необходимыми препаратами, в том числе специфическими, для лечения коронавирусной инфекции", - сказал глава Камчатского края.
Кроме того, в центре внимания руководства края остается работа лабораторий, принимаются меры по оснащению системы здравоохранения необходимым оборудованием, привлечению медиков из других регионов.
"У нас проводится больше количество тестов, но мы видим, что в последние недели сформировалась очередь, и результатов приходится ждать долго. Сейчас принимаются все меры к перестройке работы лабораторий. Примерно в два раза должна увеличиться их мощность. Мы исходим из того, что не больше двух дней должно в перспективе проходить от тестирования до результата", - сказал Солодов.
По данным на 16 июня, в Камчатском крае зарегистрированы 1 536 человек, инфицированных COVID-19. Из них 495 уже выздоровели, в том числе за последние сутки – 34 человека.