Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200616/1573003571.html
Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19
Власти Камчатского края разработали новый план действий по борьбе с короноавирусом, который, в частности предусматривает развертывание дополнительных мест для... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:36
камчатский край
камчатский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737599_0:0:3264:1836_1400x0_80_0_0_0e40a32b6a4224d26f8b4ed3b402ae1e.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001863.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737599_0:0:3264:1836_1400x0_80_0_0_0e40a32b6a4224d26f8b4ed3b402ae1e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737599_533:0:3264:2048_1400x0_80_0_0_eadc446544040f664fd96643c86fa164.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737599_548:0:2596:2048_1400x0_80_0_0_e2676e4a77c3098112b2f0245812b1c6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, общество

Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19

14:36 16.06.2020
35
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Власти Камчатского края разработали новый план действий по борьбе с короноавирусом, который, в частности предусматривает развертывание дополнительных мест для лечения пациентов с COVID-19, а также обеспечение находящихся на амбулаторном лечении бесплатными лекарственными препаратами, сообщил врио губернатора Владимир Солодов.
По его словам, план позволит уже в ближайшее время "переломить негативную ситуацию с распространением коронавируса на территории края, и перейти к стабилизации". Новые меры приняты  по итогам совещаний с заместителем министра здравоохранения РФ Евгением Камкиным и специалистами департамента здравоохранения Москвы.
"Сформированы десять рабочих групп по всем ключевым направлениям. Во-первых, это разворачивание дополнительных коек – перепрофилирование под "ковидный" госпиталь корпуса краевой больницы, переоборудование под госпиталь долечивания елизовского военного госпиталя, разворачивание коек в кожно-венерологическом диспансере. Во-вторых, усиливаем работу амбулаторного звена. Принято решение о том, что мы будем в полном объеме безвозмездно обеспечивать всех больных на амбулаторном лечении необходимыми препаратами, в том числе специфическими, для лечения коронавирусной инфекции", - сказал глава Камчатского края.  
Кроме того, в центре внимания руководства края остается работа лабораторий, принимаются меры по оснащению системы здравоохранения необходимым оборудованием, привлечению медиков из других регионов.
"У нас проводится больше количество тестов, но мы видим, что в последние недели сформировалась очередь, и результатов приходится ждать долго. Сейчас принимаются все меры к перестройке работы лабораторий. Примерно в два раза должна увеличиться их мощность. Мы исходим из того, что не больше двух дней должно в перспективе проходить от тестирования до результата", - сказал Солодов.
Коронавирус
14:12Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог рассказал, сколько COVID-19 живет на замороженных продуктах
По данным на 16 июня,  в Камчатском крае зарегистрированы  1 536 человек, инфицированных COVID-19. Из них 495 уже выздоровели, в том числе за последние сутки – 34 человека.
000000
Обсудить 0
Камчатский крайКамчатский крайОбщество
Рекомендуем
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Автомобиль полиции
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об "удаленке"
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
Телеведущая Виктория Боня
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Скорая помощь
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Рождественская ярмарка в Калининграде
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Врач в одном из больничных отделений
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния