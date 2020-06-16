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В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в прошлом году в РФ было всего четыре преступления террористической направленности. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:41
северный кавказ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный кавказ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, происшествия

В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году

14:33 16.06.2020 (обновлено: 14:41 16.06.2020)
152
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Бортников
Александр Бортников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в прошлом году в РФ было всего четыре преступления террористической направленности.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Бортников отметил, что в результате работы и ценой "больших проблем и потерь" удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа.
"Приведу статистику за десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре. Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", - отметил глава ФСБ.
Признак террористической направленности распространяется на целый ряд преступлений, предусмотренных УК РФ. В их числе: теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы или публичное оправдание терроризма, обучение террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, захват заложника и другие. К ним же относится и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
14:27
В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений
900200
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Северный КавказФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинАлександр БортниковПроисшествия
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