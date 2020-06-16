В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в прошлом году в РФ было всего четыре преступления террористической направленности.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Бортников отметил, что в результате работы и ценой "больших проблем и потерь" удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа.
"Приведу статистику за десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре. Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", - отметил глава ФСБ.
Признак террористической направленности распространяется на целый ряд преступлений, предусмотренных УК РФ. В их числе: теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы или публичное оправдание терроризма, обучение террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, захват заложника и другие. К ним же относится и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.