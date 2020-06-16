В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году

Признак террористической направленности распространяется на целый ряд преступлений, предусмотренных УК РФ. В их числе: теракт, содействие террористической деятельности, публичные призывы или публичное оправдание терроризма, обучение террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, захват заложника и другие. К ним же относится и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.