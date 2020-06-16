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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573003362.html
В ЕК оценили влияние коронавируса на торговую политику Евросоюза
Пандемия нового коронавируса и борьба с ней показала слабые места в цепочках поставок Евросоюза и вызвала необходимость устранить их, сказал еврокомиссар по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:33
распространение нового коронавируса
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евросоюз
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коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, экономика

В ЕК оценили влияние коронавируса на торговую политику Евросоюза

14:33 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Пандемия нового коронавируса и борьба с ней показала слабые места в цепочках поставок Евросоюза и вызвала необходимость устранить их, сказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции.
"У нас есть пандемия COVID-19, которая также является важным фактором в вопросе пересмотра нашей торговой политики. Эта пандемия показала слабости в нашей цепочке поставок, которые мы должны устранить, чтобы быть более готовыми к будущим кризисам", - сказал он.
Для борьбы с распространением нового коронавируса в мире были введены значительные ограничения на социально-экономическую жизнь, которые коснулись в том числе передвижений и торговли.
По словам Хогана, пандемия усилила некоторые тенденции в торговле, которые возрастали и до нее, например, курс на протекционизм, экономический национализм и уход от глобальных институтов, звучали призывы убрать ВТО, а также заявления о смерти глобализации.
"Глобальная природа нашего общества и экономики – это факт, и он останется", - сказал еврокомиссар.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзЭкономика
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