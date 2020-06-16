В ЕК оценили влияние коронавируса на торговую политику Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Пандемия нового Пандемия нового коронавируса и борьба с ней показала слабые места в цепочках поставок Евросоюза и вызвала необходимость устранить их, сказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции.

"У нас есть пандемия COVID-19, которая также является важным фактором в вопросе пересмотра нашей торговой политики. Эта пандемия показала слабости в нашей цепочке поставок, которые мы должны устранить, чтобы быть более готовыми к будущим кризисам", - сказал он.

Для борьбы с распространением нового коронавируса в мире были введены значительные ограничения на социально-экономическую жизнь, которые коснулись в том числе передвижений и торговли.

По словам Хогана, пандемия усилила некоторые тенденции в торговле, которые возрастали и до нее, например, курс на протекционизм, экономический национализм и уход от глобальных институтов, звучали призывы убрать ВТО, а также заявления о смерти глобализации.

"Глобальная природа нашего общества и экономики – это факт, и он останется", - сказал еврокомиссар.