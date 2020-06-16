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Названы регионы Европейской России с самой сильной волной жары
В среднем превышение климатической нормы в центре Европейской России составит 5-7 градусов, однако в Новгородской и Псковской областях будет достигать 9... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:31
россия
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Названы регионы Европейской России с самой сильной волной жары

14:31 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛето
Лето
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Лето. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В среднем превышение климатической нормы в центре Европейской России составит 5-7 градусов, однако в Новгородской и Псковской областях будет достигать 9 градусов, говорится в сообщении Росгидромета.
Как напоминает ведомство, вторая "волна тепла" накрыла Европейскую Россию. Она продлится до конца рабочей недели.
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"Под влиянием антициклона вторая волна жаркой погоды ожидается в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа. С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон будет на 5–7° выше нормы, в дневные часы воздух прогреется до 25… 30°. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26… 32°, что на 7–9° выше нормы", - говорится в сообщении.
Росгидромет уточняет, что на большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 5–7° выше нормы. Максимальная температура воздуха днем в этот период составит 25… 32°, на юге округа – до 33… 35°.
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"На юге Приволжского федерального округа с 17 по 21 июня преобладающая температура днем составит 25… 30°. В Саратовской области ожидается 28… 33°, что на 5–6° выше нормы", - говорится в сообщении.
Как отмечают синоптики, жара задержится на юге европейской территории России до 22 июня.
Волгоградской области максимальная температура днем будет достигать 30… 37°, в Астраханской области и Калмыкии – 35… 40°, что на 6–7° выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 28… 35° (на 5–7° выше нормы). В республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29… 34° (на 4–6° выше нормы)", - уточняет ведомство.
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РоссияПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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