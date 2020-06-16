Названы регионы Европейской России с самой сильной волной жары

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В среднем превышение климатической нормы в центре Европейской России составит 5-7 градусов, однако в Новгородской и Псковской областях будет достигать 9 градусов, говорится в сообщении В среднем превышение климатической нормы в центре Европейской России составит 5-7 градусов, однако в Новгородской и Псковской областях будет достигать 9 градусов, говорится в сообщении Росгидромета

Как напоминает ведомство, вторая "волна тепла" накрыла Европейскую Россию. Она продлится до конца рабочей недели.

"Под влиянием антициклона вторая волна жаркой погоды ожидается в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа. С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон будет на 5–7° выше нормы, в дневные часы воздух прогреется до 25… 30°. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26… 32°, что на 7–9° выше нормы", - говорится в сообщении.

Росгидромет уточняет, что на большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 5–7° выше нормы. Максимальная температура воздуха днем в этот период составит 25… 32°, на юге округа – до 33… 35°.

"На юге Приволжского федерального округа с 17 по 21 июня преобладающая температура днем составит 25… 30°. В Саратовской области ожидается 28… 33°, что на 5–6° выше нормы", - говорится в сообщении.