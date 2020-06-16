В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За 10 лет в России предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 терактов, заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
"За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов", - сказал Бортников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Бортникова, это "плоды работы" как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета.
10 июня, 19:58Сказано в эфиреВетеран "Альфы" прокомментировал сорванный теракт в СимферополеФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе, экстремисты готовили взрыв на одном из городских рынков. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом событии.