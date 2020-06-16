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В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений
За 10 лет в России предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 терактов, заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность

В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений

14:27 16.06.2020 (обновлено: 14:28 16.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Директор ФСБ РФ Александр Бортников . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За 10 лет в России предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 терактов, заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
"За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов", - сказал Бортников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Бортникова, это "плоды работы" как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета.
Кадр видео спецоперации по задержанию подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе
10 июня, 19:58Сказано в эфире
Ветеран "Альфы" прокомментировал сорванный теракт в СимферополеФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе, экстремисты готовили взрыв на одном из городских рынков. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом событии.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковБезопасность
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