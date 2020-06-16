В России за десять лет предотвратили 698 террористических преступлений

Ветеран "Альфы" прокомментировал сорванный теракт в Симферополе ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе, экстремисты готовили взрыв на одном из городских рынков. Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об этом событии.