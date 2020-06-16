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Рябков прокомментировал приговор американцу Полу Уилану
Москва не видит причин считать, что приговор Мосгорсуда американцу Полу Уилану, осужденному за шпионаж, политизирован, это не так, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:26
пол уилан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей рябков
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей рябков, москва, происшествия

Рябков прокомментировал приговор американцу Полу Уилану

14:26 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва не видит причин считать, что приговор Мосгорсуда американцу Полу Уилану, осужденному за шпионаж, политизирован, это не так, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается господина Уилана, то, как это признано судом, он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были "политизированы", это не так", - сказал Рябков.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Вчера, 18:22
МИД назвал обвинения в затягивании процесса по делу Уилана абсурдными
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Пол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей РябковМоскваПроисшествия
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