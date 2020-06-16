Рябков прокомментировал приговор американцу Полу Уилану

"Что касается господина Уилана, то, как это признано судом, он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были "политизированы", это не так", - сказал Рябков.