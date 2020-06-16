Рябков прокомментировал приговор американцу Полу Уилану

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва не видит причин считать, что приговор Мосгорсуда американцу Полу Уилану, осужденному за шпионаж, политизирован, это не так, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается господина Уилана, то, как это признано судом, он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были "политизированы", это не так", - сказал Рябков.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.