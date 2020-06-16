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В Сургуте рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом главы города
Коронавирусная инфекция, из-за которой был госпитализирован глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов, протекает у него в легкой форме, жизни и здоровью не угрожает,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим шувалов
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ханты-мансийский ао
сургут
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим шувалов, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао, сургут, общество

В Сургуте рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом главы города

14:25 16.06.2020
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CC BY 3.0 / Администрация города Сургута / Мэр Сургута Вадим Шувалов
Мэр Сургута Вадим Шувалов
CC BY 3.0 / Администрация города Сургута /
Мэр Сургута Вадим Шувалов . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, из-за которой был госпитализирован глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов, протекает у него в легкой форме, жизни и здоровью не угрожает, сообщил исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Алексей Жердев.
Шувалов в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что госпитализирован в окружную больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Обязанности главы Сургута он передал Жердеву.
"Болезнь у него протекает в легкой форме. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Остальное - частное", - сказал Жердев во вторник журналистам.
По его словам, все заместители Шувалова прошли тестирование на коронавирус.
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"Ни у кого из коллег не подтвердилась инфекция... Пока нам в администрации удается избежать ярковыраженных очагов", - добавил он.
Коронавирус в крупнейшем городе ХМАО выявлен уже у 1037 человек, по этому показателю он уступает только соседнему Сургутскому району. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - около 5 тысяч, скончались 29 человек.
Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 23 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ШуваловХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АОСургутОбщество
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