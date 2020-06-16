В Сургуте рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом главы города

"Болезнь у него протекает в легкой форме. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Остальное - частное", - сказал Жердев во вторник журналистам.

По его словам, все заместители Шувалова прошли тестирование на коронавирус.

"Ни у кого из коллег не подтвердилась инфекция... Пока нам в администрации удается избежать ярковыраженных очагов", - добавил он.