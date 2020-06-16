В Сургуте рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом главы города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, из-за которой был госпитализирован глава Сургута (ХМАО) Вадим Шувалов, протекает у него в легкой форме, жизни и здоровью не угрожает, сообщил исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Алексей Жердев.
Шувалов в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что госпитализирован в окружную больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Обязанности главы Сургута он передал Жердеву.
"Болезнь у него протекает в легкой форме. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Остальное - частное", - сказал Жердев во вторник журналистам.
По его словам, все заместители Шувалова прошли тестирование на коронавирус.
"Ни у кого из коллег не подтвердилась инфекция... Пока нам в администрации удается избежать ярковыраженных очагов", - добавил он.
Коронавирус в крупнейшем городе ХМАО выявлен уже у 1037 человек, по этому показателю он уступает только соседнему Сургутскому району. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - около 5 тысяч, скончались 29 человек.
Режим обязательной самоизоляции в автономном округе действует до 23 июня включительно.
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