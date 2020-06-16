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Медики рассказали о состоянии одного из раненых при стрельбе в Москве
Один из раненных во время стрельбы на западе Москвы полицейских находится в больнице в стабильном состоянии, сознание ясное, сообщил заместитель главного врача... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:34
перестрелка в ингушетии
стрельба на ленинском проспекте
москва
происшествия
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РИА Новости
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перестрелка в ингушетии , стрельба на ленинском проспекте, москва, происшествия

Медики рассказали о состоянии одного из раненых при стрельбе в Москве

14:24 16.06.2020 (обновлено: 15:34 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из раненных во время стрельбы на западе Москвы полицейских находится в больнице в стабильном состоянии, сознание ясное, сообщил заместитель главного врача ГКБ №1 имени Н. И. Пирогова по медицинской части Михаил Царев в эфире телеканала "Россия-24".
"Вчера к нам поступил пострадавший полицейский после инцидента на Ленинском проспекте с множественными огнестрельными ранениями головы, туловища, конечностей. Больной был обследован, выполнено хирургическое вмешательство. В настоящее время состояние больного стабильно, он в ясном сознании и переводится в нейрохирургическое отделение", - сказал Царев.
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Вчера, 19:06
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году
Накануне, как информировал столичный главк МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий. Раненые полицейские открыли ответный огонь, мужчину госпитализировали. Как отмечал источник РИА Новости, задержанный - 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев, о роде его деятельности ничего не сообщается, но его брат работает в полиции Ингушетии.
1102021
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Перестрелка в ИнгушетииСтрельба на Ленинском проспектеМоскваПроисшествия
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