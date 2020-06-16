Медики рассказали о состоянии одного из раненых при стрельбе в Москве

"Вчера к нам поступил пострадавший полицейский после инцидента на Ленинском проспекте с множественными огнестрельными ранениями головы, туловища, конечностей. Больной был обследован, выполнено хирургическое вмешательство. В настоящее время состояние больного стабильно, он в ясном сознании и переводится в нейрохирургическое отделение", - сказал Царев.

Накануне, как информировал столичный главк МВД, в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого в них, предположительно, из травматического оружия начал стрелять прохожий. Раненые полицейские открыли ответный огонь, мужчину госпитализировали. Как отмечал источник РИА Новости, задержанный - 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев, о роде его деятельности ничего не сообщается, но его брат работает в полиции Ингушетии.