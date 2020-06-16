Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573002555.html
В ЕК отметили необходимость реформирования ВТО
Всемирная торговая организация находится в кризисе, ей необходима срочная реформа, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:23
роберто азеведо
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b3e9bbd2759e681b472d4bf5e3a5b242.jpg
https://ria.ru/20200514/1571463188.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b3e9bbd2759e681b472d4bf5e3a5b242.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9b9cfc1bec9b43a4b039ecc1a8068f5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_5b325a30a8e13dd34b2d780c87685fc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберто азеведо, сша, экономика

В ЕК отметили необходимость реформирования ВТО

14:22 16.06.2020 (обновлено: 14:23 16.06.2020)
99
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация находится в кризисе, ей необходима срочная реформа, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган в ходе видеоконференции.
"ВТО, конечно же, находится в кризисе. Она работает на основе свода правил, написанных в 1995 году. Требуется срочное реформирование правил, чтобы (организация – ред.) вновь стать актуальной. Глобальная торговля требует глобальных правил, и без функционирования ВТО нам всем будет хуже", - сказал он.
ВТО управляет глобальной системой торговых правил, является площадкой для ведения переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры между своими членами. Все основные решения принимаются правительствами стран-членов ВТО: либо министрами, которые обычно встречаются минимум раз в два года, либо их послами или делегатами. Торговые споры рассматривают группы арбитров ВТО, а также апелляционный орган организации.
Однако в ВТО в конце прошлого года остановилась работа органа по рассмотрению апелляций, это произошло из-за определенных позиций США, которые не позволили вовремя сформировать новый состав апелляционной группы.
Кроме того, участники ВТО уже немало времени обсуждают различные реформы. Руководитель Всемирной торговой организации Роберто Азеведо недавно объявил, что покинет этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Среди прочего, при принятии решения он учитывал и процесс выбора нового руководителя организации. Начать поиск будущего главы ВТО было бы удобнее сейчас, чем в следующем году, отнимая время от подготовки к министерской конференции ВТО, которая должна пройти в 2021 году и призвана стать важным шагом на пути реформы организации.
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
14 мая, 21:56
Министры торговли G20 договорились содействовать реформе ВТО
030020
Обсудить 0
Роберто АзеведоСШАЭкономика
Рекомендуем
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал приговор американцу Полу Уилану
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Программу вывода российской экономики из кризиса расширят
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Германия намерена продолжать расширение ЕС
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска
Автомобиль шведской полиции
В Швеции число наркопреступлений выросло почти на треть
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Рябков: Уилан не фигурирует в схемах обмена заключенными между РФ и США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Россия и Иран подпишут декларацию о повышении роли международного права
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель назвал санкции США против членов МУС неприемлемыми
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В ЕК оценили влияние коронавируса на торговую политику Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссии не нужны инвестиции ради инвестиций, заявил Лукашенко
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
СМИ: в Дижоне полицейский спецназ участвовал в подавлении беспорядков
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
Лента новостейМолния