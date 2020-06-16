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Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьеву после прогулки с псом
Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный Иисусу Воробьеву, которого задержали после прогулки с псом на Патриарших прудах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:16
московский городской суд
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московский городской суд, москва, происшествия

Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьеву после прогулки с псом

14:15 16.06.2020 (обновлено: 14:16 16.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель Москвы Денис Воробьев у Пресненского районного суда после рассмотрения административного протокола
Житель Москвы Денис Воробьев у Пресненского районного суда после рассмотрения административного протокола
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный Иисусу Воробьеву, которого задержали после прогулки с псом на Патриарших прудах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Московского городского суда оставлено без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы, которым Воробьев И.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
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В апреле Воробьева, который, как заявляла полиция, не раз нарушал правила режима самоизоляции, задержали за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Пресненский суд Москвы оштрафовал его на тысячу рублей.
Адвокат Воробьева Олег Елисеев пояснял РИА Новости, что сквер на Патриарших прудах, где его клиент выгуливал собаку, не отмечен как закрытое для прогулок место, об этом нет данных в указе о введении режима повышенной готовности и в дополнительном указе, который вышел позднее.
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