Мосгорсуд признал законным штраф Иисусу Воробьеву после прогулки с псом

В апреле Воробьева, который, как заявляла полиция, не раз нарушал правила режима самоизоляции, задержали за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Пресненский суд Москвы оштрафовал его на тысячу рублей.

Адвокат Воробьева Олег Елисеев пояснял РИА Новости, что сквер на Патриарших прудах, где его клиент выгуливал собаку, не отмечен как закрытое для прогулок место, об этом нет данных в указе о введении режима повышенной готовности и в дополнительном указе, который вышел позднее.