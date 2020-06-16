Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Строительство детского сада на 250 мест в подмосковных Химках завершено более чем на 50%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Сотрудниками министерства строительного комплекса Московской области во вторник было проведено выездное совещание по контролю за ходом строительства детского сада на 250 мест на улице Парковая в городском округе Химки. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта "Демография".
"В настоящее время на объекте выполняются фасадные и кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы, а также благоустройство территории. Общая строительная готовность объекта - более 50 процентов. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года", - приводятся слова главы ведомства.
По его словам в составе возводимого трехэтажного здания предусмотрены раздевалки, игровые комнаты, спальни и санузлы. Кроме того, предусмотрены медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, а также классы для проведения развивающих занятий.