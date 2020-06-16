Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%

"В настоящее время на объекте выполняются фасадные и кровельные работы, устройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы, а также благоустройство территории. Общая строительная готовность объекта - более 50 процентов. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года", - приводятся слова главы ведомства.