https://ria.ru/20200616/1573001834.html
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро. Об этом заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:14
2020-06-16T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
максим ликсутов
москва
общество
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олег гребнев
Ликсутов и Собянин вы на себе не хотите проводить эксперименты? у например получать зарплату такую же как и наш средний класс в 17 тысяч рублей А после покататься на вашем транспорте по вашим расценкам ? Может наглости и спеси у вас поубавится с экспериментами над людбми
80
Андрей Шлапаков
в Москве 17 тыс получают? Покажите пальцем кто ? )))))))))
72
16
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, максим ликсутов , москва, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Власти Москвы
планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро. Об этом заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов
рассказал в колонке
на едином транспортном портале.
По его словам, пилотный проект уже согласовали с Сергеем Собяниным. Эксперимент проведут в сентябре на одной из линий метро — снизят цену поездок во внепиковый период утром, чтобы уменьшить нагрузку в часы пик.
"Если результат позволит перераспределить нагрузку — подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов", — написал Ликсутов.
Сейчас, добавил он, готовятся технические детали.
Заммэра отметил, что решить проблему с пиковыми нагрузками помог бы перенос начала рабочего дня для некоторых работников.
"Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно) так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени — с шести-семи утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного восьми-десяти утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся", — считает Ликсутов.