В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

По его словам, пилотный проект уже согласовали с Сергеем Собяниным. Эксперимент проведут в сентябре на одной из линий метро — снизят цену поездок во внепиковый период утром, чтобы уменьшить нагрузку в часы пик.

"Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно) так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени — с шести-семи утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного восьми-десяти утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся", — считает Ликсутов.