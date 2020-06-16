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Лавров призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо побуждать стороны конфликта в Ливии садиться за стол переговоров без предварительных условий. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:10
обострение конфликта в ливии
сергей лавров
ливия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение конфликта в ливии, сергей лавров, ливия, в мире

Лавров призвал стороны конфликта в Ливии начать переговоры

14:10 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо побуждать стороны конфликта в Ливии садиться за стол переговоров без предварительных условий.
"Необходимо общаться со всеми сторонами конфликта, необходимо все стороны конфликта побуждать к тому, чтобы они собирались вместе, садились за стол переговоров без каких-либо предварительных условий и начинали договариваться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
Министр подчеркнул, что Москва проводила такую линию с самого начала и в сирийском кризисе, и в том, что касается действий по поддержке ливийского урегулирования.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
13:43
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200013
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровЛивияВ мире
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