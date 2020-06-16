https://ria.ru/20200616/1573001736.html
Официальный курс евро на среду снизился до 79,04 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 10,17 копейки - до 79,0434 рубля, курс доллара уменьшился на 62,26 копейки, до 69,7524... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:31
2020-06-16T14:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20170117/1485893519.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008161_247:418:3019:1977_1400x0_80_0_0_3756df5afc38c09f791483a41585baec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика