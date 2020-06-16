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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200616/1573001736.html
Официальный курс евро на среду снизился до 79,04 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 10,17 копейки - до 79,0434 рубля, курс доллара уменьшился на 62,26 копейки, до 69,7524... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008161_247:418:3019:1977_1400x0_80_0_0_3756df5afc38c09f791483a41585baec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился до 79,04 рубля

14:31 16.06.2020
373
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОбменный пункт
Обменный пункт
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 10,17 копейки - до 79,0434 рубля, курс доллара уменьшился на 62,26 копейки, до 69,7524 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 39,91 копейки, составив 73,9334 рубля.
Российские рубли
17 января 2017, 17:11
Как формируется курс рубля
100001
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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