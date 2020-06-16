Белоруссии не нужны инвестиции ради инвестиций, заявил Лукашенко

Он также заявил, что формируя новую пятилетку, нужно "взять хороший пример с советских времен". "Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты. Хорошие инвестиции - это богатство людей и региона. Надо определиться с основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке", - сказал президент, обращаясь к активу Гродненской области.