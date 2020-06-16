Белоруссии не нужны инвестиции ради инвестиций, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Белоруссии не нужны иностранные инвестиции ради инвестиций, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Во время совещания в Гродно, касаясь иностранных инвестиций, белорусский лидер отметил, что инвестиции ради инвестиций Белоруссии уже не нужны. "Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет", - сказал Лукашенко.
Он пояснил, что "инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль". "Поэтому инвестиции инвестициям рознь", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко обратил внимание, что за годы независимости в стране реализовали многие инвестпроекты, в частности, Китай предоставил кредитные линии на миллиарды долларов, но они не выбраны полностью. "Я никогда не соглашусь на то, чтобы кому-то отдать деньги, а он подумает, что строить. Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках", - пояснил глава государства.
Он также заявил, что формируя новую пятилетку, нужно "взять хороший пример с советских времен". "Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты. Хорошие инвестиции - это богатство людей и региона. Надо определиться с основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке", - сказал президент, обращаясь к активу Гродненской области.
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