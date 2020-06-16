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Белоруссии не нужны инвестиции ради инвестиций, заявил Лукашенко
Белоруссии не нужны иностранные инвестиции ради инвестиций, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:05
александр лукашенко
гродно
китай
белоруссия
в мире
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гродно
китай
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, гродно, китай, белоруссия, в мире

Белоруссии не нужны инвестиции ради инвестиций, заявил Лукашенко

14:05 16.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Белоруссии не нужны иностранные инвестиции ради инвестиций, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Во время совещания в Гродно, касаясь иностранных инвестиций, белорусский лидер отметил, что инвестиции ради инвестиций Белоруссии уже не нужны. "Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12:12
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Он пояснил, что "инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль". "Поэтому инвестиции инвестициям рознь", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко обратил внимание, что за годы независимости в стране реализовали многие инвестпроекты, в частности, Китай предоставил кредитные линии на миллиарды долларов, но они не выбраны полностью. "Я никогда не соглашусь на то, чтобы кому-то отдать деньги, а он подумает, что строить. Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках", - пояснил глава государства.
Он также заявил, что формируя новую пятилетку, нужно "взять хороший пример с советских времен". "Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты. Хорошие инвестиции - это богатство людей и региона. Надо определиться с основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке", - сказал президент, обращаясь к активу Гродненской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12 июня, 12:54
Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива
101210014
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Александр ЛукашенкоГродноКитайБелоруссияВ мире
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