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Рябков: Уилан не фигурирует в схемах обмена заключенными между РФ и США
Пол Уилан, осуждённый в РФ за шпионаж, не фигурирует в схемах обменов заключенными между РФ и США, сейчас этот вопрос не обсуждается, сказал журналистам... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей рябков
москва
дело пола уилана
пол уилан
сша
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей рябков, москва, дело пола уилана, пол уилан, сша, в мире

Рябков: Уилан не фигурирует в схемах обмена заключенными между РФ и США

14:04 16.06.2020 (обновлено: 14:17 16.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пол Уилан, осуждённый в РФ за шпионаж, не фигурирует в схемах обменов заключенными между РФ и США, сейчас этот вопрос не обсуждается, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается", - сказал Рябков, отвечая на вопрос возможен ли обмен Уилана на отбывающих наказание в США россиян.
Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Жена Константина Ярошенко Виктория
Вчера, 16:23
Жена Ярошенко надеется на его возможный обмен на Пола Уилана
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей РябковМоскваДело Пола УиланаПол УиланСШАВ мире
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